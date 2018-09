ČÍŽ: Obávam sa, že prezident Kiska bude svoje práva zneužívať

Osobne si nemyslím, že sa reálne stane to, že my 76 hlasmi zvolíme kandidátov na ústavných sudcov a prezident ich vymenuje, povedal v TABLET.TV podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž.

Bratislava 28. septembra (Teraz.sk) – Hoci je teoreticky možné, že voľba kandidátov na ústavných sudcov v parlamente a následné vymenovanie sudcov prezidentom Andrejom Kiskom prebehne bez problémov, podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž takýto vývoj reálne neočakáva. „Napriek nášmu úsiliu je spoločnosť opäť rozdelená veľmi ostrým politickým zápasom. Absolútne konfliktným. V tejto atmosfére ideme voliť ústavných sudcov. A ešte do toho vstupujú ďalší hráči, napríklad pán prezident,“ povedal Číž v diskusii na Tablet.tv.



Prezident by podľa neho mal byť akýmsi hovorcom všetkých občanov a dôležitou osobou pri riešení politických kríz a upokojovaní situácie. „Dnes je situácia taká, že pán prezident sa, podľa nášho názoru, postavil na čelo opozície. Na chvíľu. Keď opoziční predstavitelia zistili, že pán prezident chce byť ich lídrom so svojou stranou, začali vo vzťahu k pánovi prezidentovi odstredivé tendencie, ako vidieť z vyhlásení pána Matoviča a pána Sulíka. Situácia je veľmi zložitá,“ tvrdí Číž.



Komplikované podľa neho nie sú iba vzťahy medzi koalíciou a opozíciou, ale aj v samotnej vládnej koalícii. „Dnes už Smer nie je v takej situácii, ako keď vládol sám a na ústavnú väčšinu mu stačilo získať jedného partnera. Dnes je aj situácia v koalícii veľmi zložitá. Ja si túto koalíciu veľmi vážim, aj predsedov všetkých strán, že zabezpečili chod tohto štátu, ale tvoria ju tri dramaticky odlišné strany. Je to koalícia tzv. tradičných strán, ktoré rešpektujú isté kánony politického života,“ poznamenal Číž.



Ak by sa legislatíva nezmenila, bude úlohou parlamentu zvoliť na miesta deviatich ústavných sudcov, ktorým končí funkčné obdobie 16. februára budúceho roka, osemnástich kandidátov. Z nich by mal následne prezident vybrať a vymenovať deviatich nových sudcov.







Hoci podľa Číža ústava hovorí o tom, že parlament má na jedno uvoľnené miesto sudcu zvoliť vždy dvojicu kandidátov a prezident má na uvoľnený post vybrať jedného z tejto dvojice, Andrej Kiska už v minulosti vytvoril precedens tým, že postupoval inak. „V ústave je pritom napísané, že vyberie vždy zo zvolenej dvojice jedného, čo pán prezident pri poslednom menovaní ústavných sudcov dramatickým spôsobom obišiel,“ komentoval rozhodnutie prezidenta vyberať potrebný počet sudcov naraz z celej skupiny zvolených kandidátov.



Číž upozornil, že ak by sa napríklad v koalícii dohodli, že z deviatich uprázdnených miest sudcov na štyri nominuje ľudí Smer-SD, po dve pozície získajú ostatné koaličné strany a jeden post prenechajú opozícii, pri navolení dvojnásobného počtu kandidátov môže prezident účelovo vybrať dvoch opozičných sudcov, štyroch za Most – Híd a Smer-SD s SNS by tak do kresla ústavného sudcu presadili iba po jednej nominácii. . „Prezident sa dopredu nevyjadrí a nikto nevie, akým spôsobom bude využívať svoje práva. A je veľká obava, že ich bude zneužívať. A je to faktor pri rozhodovaní,“ poznamenal Číž. „V našej ústave je prezident reprezentantom výkonnej moci, ale pritom sa vlastne plazivo dostávame k poloprezidentskému systému. Pán prezident zrazu chce byť akousi štvrtou mocou v štáte,“ dodal.



Na druhej strane, ak by sa do 16. februára nepodarilo vymenovať nových sudcov, Ústavný súd, ktorý by mal namiesto trinástich iba štyroch sudcov, by stratil schopnosť rozhodovať v pléne. „Bol by to obrovský problém,“ priznal Číž. Ak by bola voľba a menovanie sudcov zablokovaná kvôli rôznym právnym názorom na ústavný postup, Ústavný súd SR (ÚS SR) by nebol schopný podať autoritatívny výklad ústavy. „Nebude môcť, o tom rozhoduje plénum, je na to potrebných sedem sudcov. Tam sa nedá nič robiť. Samozrejme, bol som účastný aj diskusií, aby sme ústavným zákonom toto kvórum znížili. Myslím si, že toto cesta nie je. Existuje iná cesta, ktorú sme zvolili napríklad pri Najvyššom kontrolnom úrade. Mali by sme v tejto situácii, keď sú legitímne obavy, že bude veľký problém s voľbou ústavných sudcov, zvažovať, že by až do zvolenia nových sudcov vykonávali svoje funkcie súčasní sudcovia,“ naznačil Číž.



V hre sú však aj ďalšie možné legislatívne zmeny, vrátane návrhu, ktorý na základe Programového vyhlásenia vlády pripravil rezort spravodlivosti pod vedením Gábora Gála (Most - Híd). Jediná cesta, ako odvrátiť hroziaci problém na ÚS, sú podľa Číža rokovania. „Naša základná úloha je nájsť zhodu v koalícii. Je prirodzená tendencia Mostu viac tendovať k názorom pána prezidenta a aj, odpustite mi, bratislavskej kaviarne. Ak sa nájde konsenzus v rámci koalície, bude musieť začať tvrdá politická práca v parlamente a rokovania so stranami na tému ústavného súdu a jeho potrieb,“ povedal s tým, že od Smeru-SD, ako najväčšej koaličnej strany, sa očakáva v tejto otázke iniciatíva.





Kauza vraždy Jána Kuciaka

V diskusii sa Číž vyjadril aj k aktuálnemu zadržaniu osôb podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a prebiehajúcemu vyšetrovaniu únosu vietnamského podnikateľa.



Pre Smer-SD podľa Číža nemôže byť lepšej správy ako to, ak by boli vrahovia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypátraní a následne potrestaní. „Nestrannému pozorovateľovi musí byť úplne jasné, že ak niekomu vražda novinára Kuciaka (politicky) uškodila, bola to moja strana. Zásadným spôsobom ovplyvnila politický priestor, k výmene predsedu vlády došlo aj v tejto súvislosti. Takže akákoľvek správa, že sa to podarí vyšetriť, je pre nás pozitívna,“ povedal Číž.



Dodal, že ministri vnútra za Smer-SD od začiatku robili všetko preto, aby reálne pomohli orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní prípadu. „Minister vnútra okamžite požiadal medzinárodné orgány, súčasťou vyšetrovacieho tímu sú už niekoľko mesiacov ľudia z medzinárodného vyšetrovacieho prostredia. Je úzka spolupráca s rôznymi stranami, kde boli naznačené indície, je veľmi úzka spolupráca aj s Talianmi kvôli potenciálnemu pôsobeniu talianskej mafie na Slovensku,“ zdôraznil Číž.



Zároveň ale konštatoval, že sa vražda veľmi rýchlo spolitizovala. „V každom prípade táto vražda sa stala súčasťou veľmi zásadného politického zápasu,“ dodal podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD.

Nemyslí si, že vyšetrovaniu pomohol občiansky tlak. Naopak, očakáva, že ak by sa aj podarilo kauzu dvojnásobnej vraždy úplne vyriešiť, na protestoch ju nahradia iné témy. „Či protesty, ktoré vznikli, sú spontánne alebo sú súčasťou širšieho a nejakým spôsobom riadeného procesu, k tomu predbieha diskusia v rámci celého Slovenska. Ja osobne patrím k tým, ktorí si myslia, že ide o riadený a sprostredkovaný proces. Totiž je tam celý rad PR aktivít, ktoré sú viditeľné,“ tvrdí Číž.



Únos vietnamského podnikateľa

Na margo únosu vietnamského podnikateľa povedal, že ide o udalosť, ktorá sa udiala minulý rok na území Nemecka, ale existuje riziko, že bola zneužitá aj pohostinnosť Slovenskej republiky. „V súčasnosti sa vedie veľmi vážny dialóg, pani ministerka Saková rozprávala s nemeckým ministrom. Bola veľmi ostrá reakcia nášho ministra zahraničných vecí, ktorý veľmi dôrazne žiada svojho vietnamského partnera, aby vysvetlil všetky okolnosti súvisiace s únosom. S tým, že nevysvetlenie môže vážne ohroziť slovensko - vietnamské vzťahy. V diplomatickom jazyku je to veľmi ostrá výhrada,“ dodal.



On osobne žiadne zásadné indície o tom, že by bol do únosu vedome zapletený niekto zo slovenského ministerstva vnútra nevidí a nehovorí o nich podľa neho ani nemecká strana. „Pokiaľ registrujem, zúčastňujem sa na rôznych úrovniach aktivít aj s našimi nemeckými priateľmi, nikdy sa táto otázka ani nepostavila na stôl,“ poznamenal. Slovenská strana však podľa neho preveruje aj túto možnosť. „Pokiaľ ide o nejakú vedomú, cielenú alebo organizovanú účasť našich orgánov, ministerstvo vnútro zbavilo všetky dotknuté osoby mlčanlivosti. Čo môže urobiť viac?,“ opýtal sa Číž. „Napriek tomu sa to živí ako kauza. Pre mňa je to opäť jedna z P.R. akcií v tom zmysle, že čo ešte môžeme nájsť proti Smeru,“ uzavrel.