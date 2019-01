Corbyn: Labouristi by druhé referendum o brexite mohli podporiť

Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára.

Londýn 17. januára (TASR) - Labouristická strana by mohla podporiť vyhlásenie druhého referenda o tzv. brexite za predpokladu, že vláda Theresy Mayovej nebude brať ohľad na návrhy tejto najväčšej opozičnej strany a brexit bez dohody sa bude zdať nevyhnutným. Vo štvrtok to podľa agentúry Reters vyhlásil vodca labouristov Jeremy Corbyn.



"Ak vláda zostane neústupčivá a naše návrhy bude kvôli vlastným straníckym záujmom blokovať, pričom krajina bude vystavená možnej katastrofe v podobe brexitu bez dohody, bude našou povinnosťou hľadať iné riešenia... vrátane plebiscitu", vyhlásil Corbyn počas návštevy anglického prímorského mesta Hastings.



Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou. To predstavuje pre konzervatívnu premiérku významnú porážku.



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.