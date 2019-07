DANKO: Za rekreačné poukazy ma opozícia kritizovala, no ľuďom pomáhajú

Parlamentná zahraničná politika nenarúša zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska, povedal v TABLET.TV predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

„Veľké množstvo ľudí, ktorí dnes cestujú po Slovensku na tri až päť dní, využívajú rekreačné poukazy. Koľko ma za to opozícia kritizovala? Prinesie to pre cestovný ruch niekoľko stoviek miliónov na tržbách, prinesie to nárast HDP cestovného ruchu,“ povedal Danko. Dodal, že systémovým krokom by do budúcnosti mohlo byť vytvorenie špeciálneho ministerstva cestovného ruchu a športu.



SNS podľa Danka dlhodobo presadzuje aj športovú agendu a v minulosti opakovane podporila napríklad vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu športovísk. „Prijali sme opatrenia pre mladých ľudí, zaviedol som príspevok na šport. Ak vaše dieťa športuje, môžete sa dohodnúť so zamestnávateľom o príspevku na šport. Dali sme úplne nový zákon o financovaní športu a zavedieme športové poukazy pre deti do 14 rokov,“ povedal Danko.



Pri tejto príležitosti pripomenul ďalšie z opatrení navrhnutých SNS, ktoré bolo v čase vzniku často kritizované. „Nebudem teraz hovoriť o 13. plate, ktorý už zaviedla KIA aj Volkswagen a aj ďalší začínajú chápať, že ušetria milióny. A naše ministerstvá pôdy, obrany aj školstva tak isto,“ poznamenal.







Predseda SNS tvrdí, že vznik aktuálneho koaličného sociálneho balíčka iniciovalo rozhodnutie jeho strany predložiť do parlamentu viacero legislatívnych návrhov. „Dobre viete, že tento balíček vznikol z môjho videa, ktoré niektorí nechápali,“ hovorí s tým, že vtedy do podateľne NR SR odniesli legislatívne návrhy, ktoré mali veľký dopad na štátny rozpočet.



„Urobil som to preto, že nebolo s kým rozprávať. Samozrejme, potom prišli rokovania a zreálnili sme dopad na štátny rozpočet. Uvediem príklad. Keby sme zníženie dane z príjmu na 15 percent ponechali pre všetky firmy, dopad by bol cez miliardu. Ale keď sme to zmenili tak, že to bude 15 percent pre firmy s obratom do stotisíc, tak sa to týka 80 percent firiem a živnostníkov. A dopad sa dostal na úroveň 80 miliónov,“ povedal Danko.



Osobitný odvod pre obchodné reťazce mal priniesť zdroje na podporu prvovýrobcov potravín, po výhradách Európskej únie však bol zrušený. Danko v tejto súvislosti pripomína, že ho v čase zavedenia odvodu opozícia obviňovala zo zvýšenia ceny potravín. Po zrušení odvodu však podľa Danka ceny rástli ďalej.



„Nasadili mi tému osobitného odvodu, vraj sa kvôli mne zdražili potraviny. Keď sme odvod zrušili, vidíme, že ceny neklesajú. Tak sme pripravili zníženie DPH na potraviny, ktorú má Slovensko jednu z najvyšších. Vybrali sme zdravé potraviny, nie všetky. Ak SNS vyhrá voľby, môžeme znížiť daň z príjmu na 15 percent pre všetky firmy a znížiť DPH na všetky potraviny,“ sľubuje Danko. „A zrušenie koncesií pre dôchodcov je prvým krokom k zrušeniu všetkých koncesií pre RTVS. Znížili sme DPH pre printové médiá. Je nespravodlivé, aby printové médiá žili z ruky do úst,“ dodáva.



„V budúcej vláde by som chcel mať na starosti diaľnice. Aj to sa dá. Ale treba zmeniť zákon o verejnom obstarávaní a stavebný zákon, urobiť poriadok s vypaľovačmi pri stavebných konaniach, so špekulantmi pri výkupe pôdy. Ale ja som mal v posledných voľbách osem percent a verím, že s týmito ôsmimi percentami som pre tento národ niečo urobil,“ povedal Danko.





Predsedníctvo vo V4

V debate sa vyjadril aj k slovenskému ročnému predsedníctvu vo V4, ktoré sa skončilo v júni. Hoci na úrovni hláv štátov V4 počas roka často nedošlo k dohode, na úrovni parlamentov bola podľa Danka spolupráca veľmi dobrá. „Zodpovedám za parlamentné zhromaždenie V4. Hostil som tu Francúzov, Nemcov, aj Benelux. Vzťahy V4 na parlamentnej úrovni nikdy neboli také dobré, ako teraz,“ povedal.



„Máme v čele každého štátu jedinečnú osobnosť. Niekto má mandát silnejší, niekto slabší. Svoju pozíciu majú Poliaci, ktorí často na tejto úrovni často robia aj individuálne veci. Aj poľský prezident prekvapil, keď ponúkol miesta pre 4000 amerických vojakov, ktorí sa presunú z Nemecka. Oni majú osobitný prístup k migrantom, majú tam cez milión Ukrajincov. Poľsko je obrovský trh. Česko je špecifické pnutím, ktoré tam vzniká a Maďarsko silnou vládou Viktora Orbána,“ povedal Danko na margo často rozdielnych postojov štátov V4.





Cesta do Ruska

Za štandardnú parlamentnú diplomaciu považuje aj svoju minulotýždňovú cestu do Ruska a Tatárskej republiky. „Splnili sme si v prvom rade tú parlamentnú časť, v mojej delegácii boli aj poslanci Národnej rady, mali sme rokovanie Rady federácie, ale hlavne sme sa zúčastnili parlamentného zhromaždenia, kde bolo takmer 45 zástupcov parlamentov z Ázie, Afriky. Pre mňa bola veľká česť, že som mal možnosť po pánovi Lavrovovi otvárať túto konferenciu,“ povedal Danko.



„Druhá časť našej misie bola obchodná, mali sme so sebou 25 zástupcov firiem. Môj priateľ, minister priemyslu Denis Manturov naozaj na vysokej úrovni, na úrovni, na ktorej poskytuje informácie Francúzom a Nemcom, zorganizoval bilaterálne stretnutia a prezentáciu Ruskej federácie,“ dodal predseda SNS.



„Pokračovali sme do Kazane, centra Tatárskej republiky. Po moskovskej oblasti je to druhá najdynamickejšia oblasť z hľadiska rastu HDP. Pre nás je napríklad veľmi zaujímavý refresh vzťahu medzi Slovnaftom a Transnefťom,“ zhrnul Danko.



Odmieta, že by svojimi aktivitami na východ od nás narúšal zahraničnopolitickú líniu SR a tvrdí, že na Slovensko na oslavy SNP nepozval nikoho zo sankčných zoznamov Európskej únie. „Mám právo hovoriť do zahraničnej politiky štátu. Aj ako predseda parlamentu. Parlamentná zahraničná politika nenarúša zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska,“ povedal Danko.



„Ja vždy hovorím, že na oslavách SNP majú byť Bielorusi, Rusi, Ukrajina či Rumuni,“ konštatuje predseda SNS. „Ako ústavní činitelia by sme mali dbať na to, aby to v Banskej Bystrici bolo dôstojné. Ale chcem povedať, že ja som si vedomý sankčného zoznamu. Je klamstvo, že sme pozývali ľudí z tohto zoznamu, oni by to ani neakceptovali. A ani my by sme nechceli porušiť stanovené pravidlá,“ uviedol Danko.





Snem SNS

V diskusii sa venoval aj snemu SNS, ktorý prebehol 22. júna vo Zvolene. Zvolili na ňom novú podpredsedníčku strany v podobe ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, udelili Rad Martina Rázusa poslancovi NR SR Antonovi Hrnkovi a pripravili návrh na prísnejšie finančné limity pre financovanie politických strán, ktorý neskôr v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament.



„Mnohým ľuďom som zasiahol do života tým, že som ich vlákal do politiky. Na začiatku som si myslel, že verejnosť a aj opozícia pri hodnotení našich krokov ocení, že vyberám na vládne pozície nestraníkov. Ľudí, ktorí sú profesionáli vo svojom povolaní. Sú to ľudia, ktorí celý život žili v tých rezortoch,“ vysvetľuje Danko.



„Gabriela Matečná sa stala obeťou intríg a špinavých kampaní, ktoré organizovali aj niektorí politickí lídri. Máme tu články o tom, že niektorí ľudia, ktorí sa zúčastnili farmárskych protestov, nemali ani meter štvorcový pôdy. Nebudem hodnotiť články o tom, že niektorí z nich sa v minulosti vyhrážali dopichaním nožom. Pod týmto tlakom urobila pre rezort strašne veľa,“ povedal. „Pochopila, že chce bojovať ďalej, aj v politike. Pred rokom vstúpila do strany. Považoval som za dobrý signál ukázať, že naša strana nie je zabetónovaná, ako je napríklad SaS alebo OĽaNO. Alebo skupiny priateľov, ako sú napríklad novovzniknuté strany,“ uviedol na margo zvolenia Matečnej za podpredsedníčku strany.



Cena Martina Rázusa pre Antona Hrnka podľa predsedu SNS nesúvisí s leteckou tragédiou, pri ktorej prišiel o troch najbližších členov rodiny. „To, čo sa niekedy v živote stane, jednoducho nevieme ovplyvniť. Ja by som to viac nekomentoval, som zvyknutý v takýchto prípadoch skloniť hlavu, ísť do kostola a mlčať. Ale Tóno si cenu Martina Rázusa zaslúži. Keď sme sa bavili o tom, komu by strana chcela vzdať úctu, nebolo o tom ani slovo pochýb,“ povedal Danko.



Na margo sprísnenia pravidiel pre financovanie politických strán, ktoré SNS presadila, Danko povedal, že strany majú súťažiť v prvom rade programami. „Predsa to nemôže fungovať tak, že sem prídu nejakí miliardári, o štyri roky dajú dokopy 30 miliónov a vyhrajú všetky voľby,“ povedal Danko. „Je smiešne, aké zákony máme na kontrolu volebných kampaní. Najväčší problém dnešnej politiky je personálne a majetkové prepojenie tretieho sektora, médií a politikov,“ uzavrel predseda SNS.