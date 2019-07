De Tomas prestúpil z Realu do Benficy za 20 miliónov eur

Dvadsaťštyriročný de Tomas je hráč bieleho baletu už od mládežníckych čias, no väčšinu času seniorskej kariéry strávil na hosťovaniach v druhej lige.

Madrid 4. júla (TASR) - Portugalský futbalový šampión Benfica Lisabon získal do svojich služieb útočníka Raula de Tomasa z Realu Madrid. Prestupová čiastka sa vyšplhala na 20 miliónov eur.



Dvadsaťštyriročný de Tomas je hráč "bieleho baletu" už od mládežníckych čias, no väčšinu času seniorskej kariéry strávil na hosťovaniach v druhej lige. V tej najvyššej však zažiaril v uplynulom ročníku, keď dal v drese Raya Vallecano 14 gólov.



S Benficou podpísal päťročný kontrakt. "Klub chce poďakovať Raulovi de Tomasovi za jeho oddanosť, odkedy sa zaradil do juniorského tímu, a zaželať mu všetko najlepšie do ďalšej kapitoly jeho kariéry," píše sa vo vyhlásení Realu. Za A-tím de Tomas nastúpil len na jediný súťažný duel. "Chcel som sa posunúť v kariére a preto som veľmi rád, že som tu," citovala ho agentúra AFP.