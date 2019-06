Do Divadelnej kvapky krvi sa tento rok zapojilo 311 darcov

Bratislava 19. júna (OTS) - Prostredníctvom tohto projektu sa snaží Kaufland spolu so Slovenským Červeným krížom každoročne upozorniť na dôležitosť darcovstva.Spôsob, ako nahradiť krv, zatiaľ neexistuje, existuje však spôsob, ako zachrániť ľudský život pomocou tej svojej. Ku Slovenskému Červenému krížu (SČK), pre ktorý je téma darcovstva krvi poslaním, sa preto pripojil Kaufland a spoločne pripravili ďalší, v poradí už šiesty ročník projektu Divadelná kvapka krvi. Osem slovenských divadiel otvorilo svoje brány a privítalo 311 dobrovoľných darcov, z toho 83 darovalo po prvý raz. Podľa prepočtov odborníkov každý odber krvi dokáže zachrániť až štyri ľudské životy, preto vďaka jedinému týždňu darovania krvi v divadlách je možné zachrániť približne 1244 životov.Divadelná kvapka krvi sa tento rok konala od 10. do 14. júna. Podujatie je každoročne spojené so 14. júnom, na ktorý pripadá Svetový deň darcov krvi. „,“ zdôraznila, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.Neustála mobilizácia stálych, ale aj nových darcov je preto nevyhnutnosťou. Tento rok prišli stovky darcov, ktorí sa rozhodli podstúpiť chvíľku bolesti a darovať krv. „“ vysvetlila moderátorka, ktorá je zároveň už 5 rokov ambasádorkou Slovenského Červeného kríža pre darcovstvo. Tento názor zastáva aj herečka Karin Haydu, ktorá darovala krv už po šiesty raz.,“ povedala.Pomôcť v rámci Divadelnej kvapky krvi prišla ajz Veľkého Lapáša, ktorá je predsedníčkou územného spolku SČK v Nitre. Sama počas projektu v Nitre darovala krv a išlo už o jej osemdesiate darovanie krvi, za čo získa najvyššie ocenenie – Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického. „“ vyhlásila darkyňa, ktorá už chodí darovať krv štyridsať rokov a k darovaniu vedie aj všetkých členov rodiny. Jej dcéra aj manžel sú už držiteľmi Zlatej Janského plakety.Prišiel aj učiteľ telesnej výchovyz nitrianskej Súkromnej strednej školy polytechnickej, ktorý sprevádzal svojich študentov počas vyučovania ako dozor. A nie je to po prvý raz. „,“ dodal pedagóg, ktorý sa v tejto téme sám mimoriadne angažuje.Na Divadelnej kvapke krvi sa zúčastnili aj zamestnanci spoločnosti Kaufland. „T,“ vyjadrila sa, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Každý z nich mal svoju individuálnu motiváciu. „,“ vyhlásilaz centrály Kauflandu. „“ vyhlásila prvodarkyňaz Púchova, ktorá prišla spolu s 15 ďalšími kolegami darovať na meno ich stálej zákazníčky.Ak ste sa nestihli, alebo nemohli zúčastniť na Divadelnej kvapke krvi, tak vedzte, že krv môžete darovať prostredníctvom odberových miest Národnej transfúznej služby a hematologicko-transfúznych oddelení nemocníc, ale aj mobilných odberov, ktoré sa pravidelne konajú po celom území Slovenska. Viac informácií nájdete na webe Slovenského Červeného kríža alebo priamo na stránkach Národnej transfúznej služby SR