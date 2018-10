Dušan Kováč: Historici sú hľadačmi pravdy, nie sudcami dejín

HISTÓRIA A HISTORICI

DEFORMÁCIA HISTORICKEJ PAMÄTE

DOGMY A ABSENCIA DISKUSIE

KULTY A OBCHOD S DEJINAMI

ZLOČINECKÝ REŽIM S ĽUSKOU TVÁROU

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (1942)

- je popredným slovenským historikom, vedúcim vedeckým pracovníkom SAV, absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pracoval ako stredoškolský učiteľ a od roku 1968 nepretržite pôsobí v Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje slovenským a stredoeurópskym dejinám v 19. a v prvej polovici 20. storočia. V rokoch 1991 – 1998 bol riaditeľom Historického ústavu SAV, v rokoch 1998 – 2009 členom predsedníctva, vedeckým sekretárom a podpredsedom SAV. Je autorom alebo spoluautorom množstva monografií alebo kompendií. Je členom korešpondentom Kráľovskej historickej spoločnosti v Londýne a členom Collegium Carolinum v Mníchove, ako aj členom viacerých redakčných rád. Absolvoval študijné pobyty na Institut für Europäische Geschichte v Mainzi (1992) a na Cambridge University v Cambridge (2004). Je nositeľom Rakúskej štátnej ceny Antona Gindeliho, Herderovej ceny a Palackého plakety.

Bratislava 8. októbra (Teraz.sk) - Sme my, Slováci, národ s pevne ukotvenou historickou pamäťou, alebo ju postupne strácame na úkor mýtov a legiend? Aké predpoklady by mal spĺňať historik, aby bol objektívny a nepodliehal politickým a ideologickým vplyvom? Môže mať zločinecký režim ľudskú tvár a bol Alexander Dubček slaboch, alebo len politický rojko – o týchto, ale aj ďalších témach sme v našom profilovom rozhovore diskutovali s renomovaným slovenským historikom, vedúcim vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV - PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.- Samozrejme. Čím menej ľudia uvažujú, rozmýšľajú, čím sú nevzdelanejší, čím sú menej kritickí, tým viac sú náchylní na manipuláciu. Majú tendenciu oddane a lojálne - aj za cenu nekritickosti a ideologickosti „slúžiť “svojmu národu. To je živnou pôdou pre rôzne nebezpečné, častokrát až extrémistické ideológie, ktoré sa aj vďaka týmto ľuďom pomaly a postupne dostávajú na spoločenský piedestál.