Európski liberáli privítali rozsudok ECJ v prípade Coman-Hamilton

Adrian Coman a Clay Hamilton bojovali s rumunskými úradmi o možnosť dlhodobo sa usadiť a pracovať v Rumunsku, čo orgány odmietali s tým, že zákony neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia.



Brusel 5. júna (TASR) - Politická skupina liberálov a demokratov (ALDE) v Európskom parlamente (EP) privítala utorňajší rozsudok Súdneho dvora EÚ (ECJ) v prípade Coman-Hamilton, ktorým sa uznáva právo na pobyt manželov rovnakého pohlavia vo všetkých členských štátoch Európskej únie.



Súdna inštitúcia z Luxemburgu v danom prípade spresnila, že členské štáty EÚ sa môžu slobodne rozhodnúť, či povolia alebo nepovolia manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Nemôžu však porušovať právo občana Únie na pobyt tým, že neumožnia na svojom území pobyt jeho manželskému partnerovi z krajiny mimo EÚ, a to ani vtedy, ak ide o partnera rovnakého pohlavia. Vyplýva to z utorňajšieho rozsudku ECJ.



Podľa stanoviska ALDE ide o "prelomové" súdne rozhodnutie, ktoré umožní občanom EÚ dlhodobo sa usadiť so svojimi partnermi rovnakého pohlavia z krajín mimo EÚ v ktorejkoľvek z členských krajín Únie.



Rumunsko-americký pár Adrian Coman a Clay Hamilton od roku 2012 bojovali s rumunskými úradmi o možnosť dlhodobo sa usadiť a pracovať v Rumunsku, čo rumunské orgány odmietali so zdôvodnením, že zákony krajiny neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia.



Prvá podpredsedníčka ALDE, holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová, ktorá je v EP viceprezidentkou skupiny LGBTI Intergroup, v správe pre médiá uviedla, že ide o "fantastickú správu", ktorá posunie názor na "dúhové rodiny". Dúhová vlajka je symbolom komunity gejov, lesieb, bisexuálov a transrodových osôb.



"Sloboda pohybu je právom všetkých občanov EÚ, nemôže byť obmedzená pre tých, ktorých milujete. Európska únia chráni naše práva. Toto súdne rozhodnutie má pripomenúť všetkým členským štátom, že sa naša spoločnosť rýchlo vyvíja. Pokroková a inkluzívna Európa znamená zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých Európanov bez ohľadu na to, kde sa v EÚ rozhodnú žiť," uviedla s odkazom na prípad manželov Comana a Hamiltona.