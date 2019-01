Evanjelici si počas roka pripomenú 100. výročie smrti M. R. Štefánika

Za druhú významnú udalosť označil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko Synodu, ktorá bude v dňoch 21. až 22. júna.

Bratislava 29. januára (TASR) – Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zorganizuje v tomto roku viacero aktivít. Jednou z nich bude inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, a to generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a uvedenie generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana. Uviedol to na utorkovom stretnutí s novinármi novozvolený generálny biskup ECAV.



"Boli by sme radi, keby bola táto inštalácia výrazom našej jednoty. V našej cirkvi prežívame krízu vzťahov a nejednotu. Boli by sme radi, aby táto inštalácia bola pre celú cirkev a pre všetkých, ktorí to budú sledovať z domu, znakom toho, že napriek všetkému sme jednotným spoločenstvom," povedal Eľko. Inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi sa uskutoční 2. marca o 11. h v evanjelickom kostole vo Zvolene.



Za druhú významnú udalosť označil Eľko Synodu, ktorá bude v dňoch 21. až 22. júna. "Chceme sa venovať vecným problémom, nie politizovaniu. Chceme ľudí nadchnúť, burcovať do služby, dávať im novú výzvu a nádej," poznamenal. Do tretice vyzdvihol ordináciu kaplánov, ktorá by mala byť na jeseň. "Chceme stáť bok po boku, ordinovaní aj neordinovaní. Chceme ľudí nadchnúť a pozvať, aby slúžili v mene Ježiša Krista. Ordinácia by mala byť udalosťou, kde táto výzva odznie," doplnil generálny biskup ECAV na Slovensku.



ECAV si v priebehu tohto roka pripomenie aj viaceré historické udalosti. Jednou z nich je 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, uskutoční sa v máji v Košariskách. "Chceme to akcentovať ako výzvu evanjelika k občianskej angažovanosti," povedal Eľko. Druhá historická udalosť, ktorú si evanjelici v tomto roku pripomenú, bude 70. výročie pieštanského manifestu. ECAV si v novembri pripomenie aj 30. výročie novembrových udalostí.



Brozman poznamenal, že na prelome augusta a septembra sa uskutočnia Misijné dni Východného dištriktu ECAV. Podľa slov Hroboňa Dištriktuálny deň Západného dištriktu bude v Banskej Bystrici 2. júna.