R.FICO: Na hrobe mladých ľudí tancovali politici,tretí sektor aj herci

Nikto nevie, aký bol motív vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pravda je, že bola hrubo zneužitá na politické ciele, povedal v TABLET.TV Robert Fico.

Bratislava 20. júna (Teraz.sk) – Hoci dodnes nie je známy motív vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica to nebránilo niektorým médiám, opozičným politikom a tretiemu sektoru ponúkať verejnosti vlastné „výmysly“ o tom, kto má byť za ňu zodpovedný. „Vedia, kto bol vrah a už ho aj odsúdili. Ja by som bol veľmi opatrný pri vynášaní takýchto súdov. Pravda je, že vražda bola hrubo zneužitá na politické ciele a týmto politickým cieľom bolo povaliť vládu,“ povedal Fico v diskusii na TABLET.TV.



„Nechajme políciu, prokuratúry a súdy, nech pracujú. Bol vytvorený medzinárodný tím. Nech hľadajú vraha. Či bol jeden alebo viacerí, to dnes nikto nevie,“ povedal predseda Smeru-SD. Demonštrácie, ktoré boli oficiálne zvolané na podporu vyšetrenia zločinu, mali podľa neho v skutočnosti iné ciele a vraždu iba využili.



„Na hrobe týchto mladých ľudí tancovali mnohí politici, herci aj tretí sektor a jediným cieľom bol pád vlády. A keď sa pozriete na organizátorov týchto demonštrácií, vždy tam nájdete nejaké prepojenie na Georgea Sorosa,“ tvrdí Robert Fico. Dodáva, že rovnaké prepojenie vidí aj u súčasného prezidenta Andreja Kisku. Organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko, ktorí na expremiéra podali trestné oznámenie, tvrdia, že Robert Fico vytvára o ich prepojení na finančníka Georgea Sorosa naratív.



„Mám teraz povedať, že to tak nebolo? Že ľudia, ktorí to celé zorganizovali, len tak za 24 hodín mali všetko k dispozícii, peniaze, mali k dispozícii ozvučenia, mali k dispozícii tribúny, mali k dispozícii občerstvenie?,“ pýta sa predseda Smeru-SD. „Veď si pozrite organizátorov, jedného za druhým, a nájdete ich prepojenia alebo priamo aktívne pôsobenie v organizáciách, ktoré sú financované pánom Sorosom,“ tvrdí Robert Fico.



V Európe podľa neho existuje hnutie, ktoré sa snaží pôsobiť proti vládam s konzervatívnymi názormi na etické otázky, prípadne odmietajúcim proimigračnú politiku. „Prichádza tretí sektor financovaný zo zahraničia a pokúša sa tieto vlády zvaliť. Takýto pokus bol v Maďarsku, aj v Poľsku. A bol aj na Slovensku a bol neúspešný,“ vyhlásil expremiér. „Bol to pokus o zmarenie výsledkov volieb z roku 2016, najmä aby vznikla úradnícka vláda, na tom najviac záležalo pánovi Kiskovi, lebo má za ušami toľko podvodov, volebných a daňových, že sa bojí, že raz bude predmetom trestného stíhania,“ povedal Robert Fico.







Realita však podľa neho bola taká, že koaličné strany boli schopné udržať si parlamentnú väčšinu a tým pádom aj vládu. „Je tu parlamentná demokracia, legitímna vláda, ktorá je postavená na väčšine v parlamente a parlament je funkčný. Prečo by sme mali ustupovať niekomu, čo si želá pád tejto vlády?,“ opýtal sa.



Dodal, že reakciou Smeru-SD budú na jeseň legislatívne zmeny, ktoré by mali priniesť vyššiu transparentnosť do fungovania mimovládnych organizácií. „Moja odpoveď pre tretí sektor? Na jeseň ide zákon do parlamentu a pri každej organizácii bude napísané, kto ju financuje, či je to financovanie zo zahraničia alebo nie je zo zahraničia,“ vyhlásil Robert Fico.



Smer-SD rovnako presadzuje aj to, aby sa prezidentskí kandidáti vzdali daňového tajomstva. Na námietky opozície, že návrh by mal byť širší a týkať sa aj iných politikov, Robert Fico reaguje, že s rozšírením návrhu on osobne problém nemá. „Môžeme povedať, nech je daňového tajomstva zbavený každý ústavný činiteľ. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém,“ vyhlásil Robert Fico.





Pozícia Slovenska a plány Smeru-SD

Dodal, že sa nestotožňuje ani s príliš negativistickým videním Slovenska zo strany niektorých médií a opozičných politikov. „Bol by som rád, keby sme o tejto krajine hovorili aj trochu inak. Veď nie všetko v tejto krajine je zlé. Urobilo sa aj veľa dobrých vecí. Ak sa pozrieme ako sme zvládli slovenské predsedníctvo v EÚ, ak sa pozrieme ako sa na nás dívajú zo zahraničia. Táto krajina nemá dôvod sa takto bičovať ako sa bičuje,“ povedal.



Pripomenul dobre rozbehnutú ekonomiku a rekordne nízku nezamestnanosť. „Ja som nastavil celý rad konkrétnych opatrení, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Vytvorili sme na Úrade vlády špeciálne oddelenie, ktoré sa touto témou zaoberá. Boli poprijímané také zákony a také opatrenia, ktoré sú v iných častiach Európy možno nevídané,“ povedal predseda Smeru-SD.



Dodal, že na rozdiel od pravice, ktoré navrhuje šetrenie tak v časoch krízy, ako aj počas konjunktúry, Smer-SD sa chce o hospodársky úspech deliť s voličmi. „My máme jasný názor. Udržať zdravé verejné financie, my ich máme vďaka Petrovi Kažimírovi, a ak sa štátu darí, poďme ľuďom niečo z toho hospodárskeho úspechu dať,“ pripomenul navrhované sociálne opatrenia, od ďalšieho zvýšenia minimálnej mzdy až po obedy v školách zadarmo.



Cieľom Roberta Fica je doviesť Smer-SD k ďalšiemu víťazstvu v parlamentných voľbách. Potom bude na stranách, ktoré postúpia do parlamentu, či budú tento fakt rešpektovať, alebo sa pokúsia víťaza volieb obísť a vytvoriť vládu bez neho. Dodal, že vytvorenie stabilnej vlády bez najsilnejšej strany je problematické a v prípade kabinetu Ivety Radičovej vydržalo len jeden a pol roka.





Nový kabinet

V tomto volebnom období Smer-SD pokračuje tak, že posty premiéra a predsedu strany zastávajú dve rôzne osobnosti. Podľa Roberta Fica svoju premiérsku funkciu musel obetovať, ak chcel zabrániť scenáru úradníckej vlády a predčasným voľbám, ale dnes vidí v novom modeli vládnutia aj výhody.



„Dnes máte rok 2018. Zoberte si mladého človeka, ktorý má dnes tridsať rokov. Od roku 2006, keď mal 17 – 18 rokov, možno po prvý krát začal vnímať politiku, nevidí nikoho iného, iba Smer a Fica. Áno, je tu prirodzená únava. A preto je veľmi dôležitý tento refresh. A Peter Pellegrini ho prináša. Nebol tak involvovaný do politiky ako ja. Bol podpredsedom strany, členom vlády, ale predsa len nebol takým politickým cieľom, ako som bol ja alebo Robert Kaliňák. Treba tento potenciál využiť. Máme premiéra, ktorý nie je „okukaný“, ako som už bol možno ja. A na druhej strane, ja mám priestor na prácu s ľuďmi, cítim obrovskú podporu našich členov a sympatizantov,“ povedal Fico.



V nadchádzajúcich komunálnych voľbách Smer chce obhájiť pozíciu regionálne najúspešnejšej strany a prezidentského kandidáta chce vybrať až v septembri alebo októbri. Na poznámku, že v takomto časovom kontexte by už mali málo času predstaviť verejnosti úplne novú a neznámu osobnosť, Robert Fico reagoval, že uvažujú o verejne známom kandidátovi. „Ano, chceme ísť skôr na známeho človeka. Nechceme ísť s úplne novou osobou, ktorú nikto nepozná a ktorá by sa musela veľmi náročne prebojovávať. Takže bude to skôr filozofia známeho človeka a rozhodneme sa v septembri alebo októbri,“ uzavrel.