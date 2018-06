Jordiho Albu necháva záujem Tottenhamu chladným

Alba získal počas šiestich sezón v drese Barcelony trofej pre víťaza Ligy majstrov a štyrikrát sa tešil z víťazstva v lige a národnom pohári.

Barcelona 21. júna (TASR) – Jordi Alba z FC Barcelona chce aj napriek neutíchajúcemu záujmu Tottenhamu Hotspur zostať verný svojmu zamestnávateľovi.



“V Barcelone som veľmi šťastný a rád by som tu zostal až do konca svojej kariéry. Záleží však na rozhodnutí klubu, na ktoré majú vplyv aj moje výkony. Minulú sezónu som hral veľmi dobre a preto môj odchod z Camp Nou nevidím reálne,“ vyjadril sa Alba k záujmu “kohútov“.



Dvadsaťdeväťročný ľavý obranca má s “blaugranas“ platný kontrakt až do júna 2020. Jeho súčasťou je aj výstupná klauzula vo výške 150 miliónov eur. Alba získal počas šiestich sezón v drese Barcelony trofej pre víťaza Ligy majstrov a štyrikrát sa tešil z víťazstva v lige a národnom pohári.