Generál C. Graziano: EÚ je schopná ochrániť svojich občanov

Prečítajte si rozhovor s predsedom Vojenského výboru Európskej únie (EUMC) - generálom Claudiom Grazianom.

Bratislava 28. júla (TASR) - Európska únia je schopná ochrániť svojich občanov pred potenciálnymi hrozbami, potvrdil to predseda Vojenského výboru Európskej únie (EUMC) - generál Claudio Graziano.



Generál Graziano zastával rôzne pozície v generálnom štábe talianskej armády a bol aj vojenským pridelencom vo Washingtone. V rokoch 2011 - 2015 pôsobil ako náčelník Generálneho štábu talianskej armády a v roku 2015 prevzal funkciu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Talianskej republiky. Za predsedu EUMC bol zvolený v novembri 2018.



Generál v rozhovore pre TASR na júnovej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2019 Bratislava Forum hovoril o súčasných cieľoch EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany a o hrozbách, ktoré predstavujú najvážnejšie ohrozenie.



Aké kroky podnikla EÚ v poslednom období v oblasti bezpečnosti a obrany?

Európa dosiahla za posledných niekoľko rokov veľký pokrok, najmä v oblasti spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. V novembri 2016 Rada Európskej únie prijala Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (EUGS), po ktorej nasledovali projekt Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany PESCO, Európsky obranný fond (EDF) a Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD), ktoré vydláždili cestu pre hlavnú myšlienku, ktorou je strategická autonómia.



Čo presne znamená strategická autonómia?

Strategická autonómia je viditeľný cieľ, ktorý znamená, že Európa by mala byť schopná konať v prípade potreby samostatne, čo však neznamená oddelenie od ostatných. Európa bude konať samostatne, ak napríklad NATO prestane javiť záujem. Strategická autonómia je veľmi dôležitá, pretože je to priestor, kde môže Európa uplatniť schopnosť rozvoja európskych jednotiek a prostredníctvom nej môžeme zvýšiť naše ambície, a tým byť schopní lepšie kontrolovať naše misie a operácie v oblasti Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) pri podpore EÚ v rámci začlenenia a spolupôsobenia s NATO. Ide o tie isté jednotky, ktoré fungujú v rámci EÚ, NATO aj OSN.



Aké sú hlavné ciele Globálnej stratégie EUGS?

Tri hlavné priority sú - byť schopní reagovať na vonkajšie hrozby, podporovať vytváranie kapacít u partnerských krajín ovplyvnených krízami a chrániť Európu.



Je Európska únia schopná ubrániť sa potenciálnym hrozbám?

EÚ je schopná ochrániť svojich občanov pred potenciálnymi hrozbami prostredníctvom širokej škály nástrojov vrátane sféry bezpečnosti a obrany. EÚ sa snaží o dosiahnutie strategickej autonómie, no zároveň vyvíja úsilie na posilnenie spolupráce s NATO. Úloha NATO je pri obrane Európy nepopierateľná.



Aký je podľa vás stav v oblasti spolupráce medzi EÚ a NATO v oblasti obrany?

V priebehu posledných rokov nastal v tejto oblasti pokrok. V rokoch 2016 a 2018 sme podpísali spoločné vyhlásenia. Najdôležitejšou iniciatívou je vojenská mobilita, ktorá sa týka mobility jednotiek na území európskeho kontinentu. Ide o požiadavku EÚ i NATO a bola umožnená na základe financovania z prostriedkov EÚ.



Akým najväčším hrozbám Európa v súčasnosti čelí?

Najväčšia hrozba pre Európu v súčasnosti prichádza z krajín a oblastí, pre ktoré je charakteristická nestabilita, terorizmus a migrácia – najmä v oblastiach na juhu vrátane Blízkeho východu a Afriky.



Je EÚ schopná zabrániť týmto hrozbám?

Európa môže prispieť k stabilite a stabilizácii v týchto oblastiach. Dá sa to dosiahnuť organizovaným spôsobom prostredníctvom vytvárania kapacít, čo znamená pomôcť krajine postaviť sa na „vlastné nohy". Európa je jedinečná organizácia, ktorá na to má hospodárske, politické, diplomatické a vojenské nástroje. Vyžaduje si to istým spôsobom novú mentalitu a jednou z mojich úloh je prispievať k mobilizácii záujmov Európy. Musíme mať na pamäti, že potrebujeme identity, ktoré už nie sú len národné, ale aj európske. Spoločne dokáže Európa to, čo nedokážu jednotlivé krajiny, čo znamená čeliť týmto hrozbám, ktoré sú zapríčinené najmä nestabilitou prameniacou z nestálych a zlyhaných štátov.



