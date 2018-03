G.Grendel: SIS urobila všetko pre to, aby sa vražda novinára nestala

Na rokovaní sa poslanci dozvedeli, že SIS monitorovala a monitoruje pôsobenie zahraničných zločineckých skupín na Slovensku a viaceré zistenia odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) urobila všetko pre to, aby sa vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej nestala. Myslí si to predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel (OĽaNO). Šéf SIS Anton Šafárik (nom. SNS) je presvedčený, že tajná služba nezlyhala.



Na rokovaní sa poslanci dozvedeli, že SIS monitorovala a monitoruje pôsobenie zahraničných zločineckých skupín na Slovensku a viaceré zistenia odstupuje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom. Grendel konkrétnejší nebol. Nevie sa vyjadriť ani k tomu, či ostatné orgány urobili všetko pre to, aby sa dvojnásobná vražda nestala.



Šéf SIS po rokovaní výboru uviedol, že tajní intenzívne spolupracujú s políciou a s ďalšími zložkami. Potvrdil, že SIS monitorovala Vadalovcov, ktorí sa v súvislosti s vraždou novinára spomínajú. SIS si podľa Šafárikových slov splnila svoju povinnosť. "Som o tom presvedčený," poznamenal.



Grendel tiež informoval, že SIS sa podieľala na previerke Viliama Jasaňa. "Poskytla stanovisko k jeho bezpečnostnej spoľahlivosti," uviedol. Jasaň, ktorý má mať podľa zistení zavraždeného novinára väzby na taliansku mafiu, previerku dostal, na úrade vlády pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu. Do vyšetrenia vraždy z funkcie odstúpil. Mária Trošková, ktorá tiež má mať väzby na mafiu a donedávna bola premiérova hlavná štátna radkyňa, previerku nemala. Keďže SIS o stanovisko k nej nežiadali, tajní sa k nej nevyjadrili.



Výbor sa podľa Grendela bude prípadom ešte zaoberať.