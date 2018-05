Česi zdolali Rakúšanov a postupujú do štvrťfinále

A-skupina (Kodaň):



Česko - Rakúsko 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)



Góly: 1. Hyka (Kubalík, Šulák), 3. Chytil (Krejčík), 26. Kubalík (Hyka, Nečas), 50. Hyka (Faksa, Kubalík) – 18. Komarek (Hofer), 51. Raffl (Unterweger, Haudum), 58. Raffl (Komarek, Schumnig). Rozhodcovia: Olenin (Rus.), Schukies (Nem.) – Jensen (Dán.), Otmachov (Rus.), vylúčení 4:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3843 divákov



Česko: Rittich – Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, Sklenička, Polášek, Krejčík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin – Řepík, Faksa, Červenka – Hyka, Nečas, Kubalík – Horák, Plekanec, Chytil - Kousal



Rakúsko: Kickert – Ulmer, Altmann, Schumnig, Unterweger, Peter, Viveiros, Schlacher – Schneider, Ganahl, Hundertpfund – Raffl, Hofer, Komarek – Rauchenwald, Haudum, Zwerger – Obrist, Woger, Spannring.

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17*



2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16*



3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15*



4. Švajčiarsko 6 2 1 1 2 20:18 9



------------------------------------



5. SLOVENSKO 6 2 0 2 2 12:16 8



6. Francúzsko 6 2 0 0 4 12:24 6



7. Rakúsko 7 1 0 1 5 13:30 4



8. Bielorusko 6 0 0 0 6 4:29 0**



* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS

Kodaň 14. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili v pondelok vo svojom poslednom zápase A-skupiny MS v Kodani nad Rakúskom 4:3 a do štvrťfinále postúpili z tretieho miesta so ziskom 15 bodov.Rakúšania obsadia v skupine predposledné 7. miesto so ziskom štyroch bodov a predstavia sa medzi elitou aj o rok na Slovensku.Favorit duelu vletel do zápasu ako uragán a Rakúšania už po dve a pol minútach prehrávali 0:2. Prvý gól Čechov strelil po 31 sekundách Hyka, ďalší pridal Chytil. Česi boli aj po rýchlom vedení naďalej pánmi na ľade, Kickert však už v prvom dejstve neinkasoval. Najväčšiu šancu Rakúšanov zmaril Rittich Wogerovi, keď ho vychytal v samostatnom úniku, no krátko nato znížil Komarek.Neskôr mohlo byť dokonca vyrovnané, keď Wogerovu strelu zastavila žrď. V druhej tretine najskôr vrátil Čechom dvojgólové vedenie Kubalík, ďalšie ich šance zostali nevyužité. O prevahe Čechov hovoril aj pomer striel po 40 minútach - 29:12. V tretej tretine najskôr vo veľkej šanci zlyhal Nečas, v 50. minúte však Hyka strelil štvrtý gól českého výberu. V závere sa zrodili šance na oboch stranách, no presadil sa len Rakúšan Raffl, ktorý zmiernil prehru outsidera dvoma gólmi a výsledku dal prijateľnejšiu podobu.