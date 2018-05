Fehérváryho potešila konfrontácia s jeho vzorom, Dacjukom

Na strane Ruska sa objavilo niekoľko hráčov z NHL, Fehérváry sa však špeciálne tešil na bývalého hráča Detroitu.

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry verí v postup do štvrťfinále MS v Dánsku aj napriek pondelňajšej prehre s Rusmi. Tí Slovákov vyškolili najmä v prvej tretine. Mladý slovenský hokejista sa na zápas veľmi tešil, pretože sa v ňom stretol s hráčom, ktorého obdivuje.



Prehra s Rusmi 0:4 vyznieva hladko, no dva góly padli do prázdnej bránky. "Bol to veľmi náročný zápas, my sme chceli hrať našu hru, ale Rusi nás točili prvú tretinu v pásme. Potom sa to o dosť zlepšilo a začal sme byť viac odvážni," povedal 18-ročný mladík v slovenskej obrane.



Na strane Ruska sa objavilo niekoľko hráčov z NHL, Fehérváry sa však špeciálne tešil na bývalého hráča Detroitu: "Na Pavla Dacjuka. Presne kvôli nemu som sa veľmi tešil na tento zápas, aby som si vyskúšal, aké je brániť ho. Musím povedať, že je naozaj skvelý hráč. Osobne ho veľmi obdivujem ako hráča, aj ako osobnosť. Poviem vám, nie je to ľahké. Ale snažil som sa robiť svoju prácu."



Najbližšie sa obaja hokejisti stretli v druhej tretine, keď si ruský kapitán chcel slovenského zadáka obhodiť v súboji jeden na jedného. "Tu mi 'hodil ramienka', ale našťastie neprešiel, takže som rád. Ale vnímali sme ho, je naozaj veľký hokejista a vždy, keď bol na ľade, bolo ho cítiť," uviedol Féherváry.



Mladého obrancu prišiel na zápas podporiť aj jeho otec, ktorý mu po zápase dá nejaké rady: "Bude najmä kritizovať, ale teším sa, že prišiel. Som rád, že ma prišiel podporiť."



Slováci teraz musia čakať na zakopnutie Švajčiarov, aby si udržali šancu na štvrťfinále. V opačnom prípade na šampionáte skončia. "Naše šance klesli, ale musíme dúfať. Verím, že sa nám to podarí. Bol by som veľmi rád," uzavrel Fehérváry.