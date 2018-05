Česi jednoznačne rozdrvili Francúzov

A-skupina (Kodaň):



Francúzsko - Česko 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)



Góly: 4. Pastrňák (Krejčí), 8. Pastrňák (Jaškin), 15. Jaškin (Krejčík), 22. Horák (Kubalík, Šulák), 28. Horák (Chytil, Sklenička), 51. Nečas (Krejčík, Polášek). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Öhlund (Švéd.) - Kilian (Nór.), Vanoosten (Kan.), vylúčení 6:2 na 2 min, navyše: 25. Janil (Francúzsko) 10 min za úder do hlavy a krku, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, 6252 divákov



Francúzsko: Quemener (28. Ylonen) - Auvitu, Manavian, Hecquefeuille, Gallet, Raux, Janil, Thiry - Fleury, Guttig, Rech - T. Da Costa, Texier, Treille - Claireaux, Bouvet, Douay – Perret, Ritz, Leclerc - Lamperier



Česko: Rittich – Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, Sklenička, Polášek, Krejčík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin – Řepík, Faksa, Červenka – Hyka, Nečas, Kubalík – Horák, Plekanec, Chytil - Kousal



Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 5 4 1 0 0 23:5 14*



2. Rusko 5 4 0 1 0 27:7 13



3. Česko 6 2 3 0 1 23:12 12



4. Švajčiarsko 5 2 1 1 1 17:13 9



------------------------------------



5. SLOVENSKO 5 2 0 2 1 12:12 8



6. Francúzsko 6 2 0 0 4 12:24 6



7. Rakúsko 6 1 0 1 4 10:26 4



8. Bielorusko 6 0 0 0 6 4:29 0**



* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/



Kodaň 13. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili v nedeľu v Kodani v šiestom zápase A-skupiny MS nad Francúzskom jednoznačne 6:0. Favorit rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, v ktorej strelil tri góly. Česi sú v priebežnej tabuľke so ziskom 12 bodov na treťom mieste, Francúzsko má na konte šesť bodov a je šieste. Duel rozhodoval Slovák Jozef Kubuš.Česi zohrajú najbližší zápas v pondelok 14. mája o 20.15 h proti Rakúsku, Francúzi nastúpia o deň neskôr o 12.15 h proti Švajčiarsku.Favorit mal od začiatku hru pevne v rukách, hralo sa prevažne v obrannom pásme Francúzska a úvodný gól padol už v 4. minúte. Krejčí vyhral buly, Pastrňák vypálil a trafil do horného rohu bránky. O 4. minúty bolo už 2:0, po rýchlom prechode do útoku sa presadil strelou spoza obrancu opäť Pastrňák. Aj tretí gól dal elitný útok Česka. Krejčík v 15. minúte vysunul Jaškina a ten z ľavého kruhu vymietol šibenicu Quemenerovej bránky.Česi nepoľavili ani v druhej časti. Už v 22. minúte využil presilovku šikovným tečom Horák a ten istý hráč pridal v 28. minúte piaty gól, keď dorazil Chytilovu strelu, ktorá skončila na hornej žrdi. Quemenera vzápätí vystriedal v bránke Ylonen. Prevaha favorita bola drvivá, po prvých dvoch tretinách prestrieľal súpera 41:9.Na ďalší gól však čakali českí fanúšikovia až do 51. minúty, keď sa krátko po hre 4 na 4 presadil Nečas - 6:0. Česi si vypracovali aj ďalšie šance, ale do konca zápasu už gól nepadol. Francúzov, ktorí v tretej tretine vystrelili na Ritticha len jediný raz, nakoniec prestrieľali hrozivo 55:10.Josef Jandač, tréner Česka: