Rusko s prehľadom zdolalo Rakúsko

Rakúsko - Rusko 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)



Góly: 10. Grigorenko, 12. Anisimov, 14. Barabanov (Michejev, Jakovlev), 24. Grigorenko (Anisimov), 30. Kaprizov (Daciuk, Dadonov), 38. Mamin (Kaprizov), 54. Michejev. Rozhodcovia: Mayer (USA), Wehrli (Švaj.) - Lhotský (ČR), ŠEFČÍK (SR), vylúčení 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9502 divákov.



Rakúsko: Madlener – Unterweger, Schumnig, Heinrich, Ulmer, Viveiros, Schlacher, Altmann, Peter – Ganahl, Hundertpfund, Schneider – Lebler, Komarek, Hofer – Zwerger, Rauchenwald, Woger – Spannring, Obrist.



Rusko: Košečkin (41. Šesťorkin) - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Nesterov, Trjamkin, Chafizullin, Jakovlev – Kaprizov, Dacjuk, Dadonov – Grigorenko, Anisimov, Bučnevič – Mamin, Andronov, Šalunov – Barabanov, Kablukov, Michejev.

Kodaň 6. mája (TASR) - Hokejisti Ruska si na MS v Dánsku pripísali na konto druhé víťazstvo. V nedeľňajšom vystúpení v kodanskej A-skupine triumfovali nad Rakúskom 7:0. Na konte majú plný počet 6 bodov, pričom ešte ani raz neinkasovali. Ako jeden z čiarových arbitrov rozhodoval zápas Slovák Peter Šefčík.Rusi zohrajú najbližší zápas v pondelok 7. mája o 16.15 h proti Bielorusku, Rakúšania nastúpia o deň neskôr o 16.15 h proti Slovensku.Rusi mali zápas od začiatku pod kontrolou, boli technickejšie i korčuliarsky vyspelejší, ponúkali jednoduché a krásne kombinácie. Prvý gólový pozdrav do rakúskej bránky poslal v 10. minúte Grigorenko, nasledovali ho Anisimov a Barabanov. V druhej tretine pridala "zborná" ďalšie tri góly, zaujala najmä Dacjukova paráda so zakončením Kaprizova do prázdnej bránky. V treťom dejstve favorit pokračoval v deštrukcii obrany Rakúska, ale pridal už iba jeden gól zásluhou Michejeva.