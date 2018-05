Ramsay na svojich zverencov po prvej tretine nezvýšil hlas

Jeho zverenci vstúpili do duelu pasívne a v prvej tretine jasne dominovali ich súperi, ktorí dali dva góly a na strely viedli vysoko 17:2.

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenským hokejistom sa nepodarilo zopakovať prekvapenie z Pjongčangu, keď otočili z 0:2 a nakoniec zdolali neskorších olympijských víťazov. V pondelok na MS v Kodani proti Rusku mali tiež dvojgólové manko, ale nakoniec prehrali 0:4.



"Majú skvelý tím a od začiatku boli nabudení. Boli silní na puku a ťažko sa im odoberal. Možno nám chceli odplatiť ZOH," zauvažoval hlavný tréner Slovákov Craig Ramsay.



Jeho zverenci vstúpili do duelu pasívne a v prvej tretine jasne dominovali ich súperi, ktorí dali dva góly a na strely viedli vysoko 17:2. Ramsay zobral vinu za zbabraný úvod aj na seba: "Časť trénerovej práce tkvie v tom, že musí zabezpečiť, aby hráči šliapali od začiatku a hrali naplno. Nemôžeme čakať a pozerať sa, ako sa bude zápas vyvíjať. Mali sme dobrých 40 minút, ale to je málo, zápas trvá 60 minút."



Po prvej tretine na hráčov v kabíne nezvýšil hlas: "Nebolo treba, vedeli, že to nebola dobrá tretina. Sú momenty, keď treba použiť silnejší hlas, ale toto taký nebol. Do druhej sme išli s tým, že musíme prežiť oslabenie 3 na 5 a dokonca sme si pri ňom utvorili aj dobrú šancu."



Šance na postup do štvrťfinále nemajú Slováci vo vlastných rukách. Musia sa spoľahnúť na triumf Francúzov nad Švajčiarmi v poludňajšom zápase utorňajšieho programu. "My sa musíme sústrediť na seba a nie sa znepokojovať tým, čo sa deje okolo a čo nemôžeme ovplyvniť," dodal tréner.