Zvolen sa porátal s Liptovským Mikulášom a zo zápasu odišiel ako víťaz

V zápase Zvolena a Liptovského Mikuláša sa veľa korčuľovalo, dlho sa hralo bez prerušenia a šancí bolo ako šafranu. Najmä v prvej tretine hry.

Zvolen 28. decembra (TASR) - Zvolen začal aktívne. Už v druhej minúte sa ocitol v dobrej príležitosti Obdržálek, ale voľný z dvoch metrov nepokoril brankára Hollého. Postupne ožili aj hostia, v ôsmej minúte zblízka poslal puk do žŕdky Langhammer. Viac sa však korčuľovalo, dlho sa hralo bez prerušenia a šancí bolo ako šafranu. Za zmienku stála do prestávky iba strela Kytnára švihom, pri ktorej sa gólman Liptákov poriadne natiahol.



V druhej tretine predviedli oba tímy oveľa živší hokej. Najprv mali dobré možnosti domáci. Pred Hollým neuspeli Matis, Bokroš, Coffman, Fekiač a Šišovský. V polovici stretnutia mohol otvoriť skóre z brejku Langhammer, vzápätí sa naskytlo prečíslenie Zvolenčanom, no Kytnár neposlal puk ponad betón brankára. V 37. minúte predviedli hostia ukážkovú akciu na jeden dotyk. Langhammer zľava prihral napravo Hunovi, ktorý pohotovo našiel v strede Števuliaka a ten bez prípravy zakončil – 0:1. Odpoveď hokejistov spod Pustého hradu prišla o dve minúty neskôr v presilovke o dvoch hráčov. Hraško z kruhu bližšie k stredu útočného pásma prestrelil Hollého a vyrovnal na 1:1. Tesne pred druhou prestávkou mohli Liptáci opäť ísť do vedenia, ale sólový nájazd Rudolf Huna nevyužil.



Začiatok tretej tretiny patril Zvolenu. Najprv Šišovský netrafil puk pred odkrytou svätyňou L. Mikuláša, mrzieť ho to však nemuselo, pretože v 43. minúte sa presadil spoza protihráča bekhendom Kytnár – 2:1. Domáci boli pri chuti, často útočili a strieľali. Vyplatilo sa. Na 3:1 totiž zvýšil po dobrej práci v predbránkovom priestore znovu pohotový Kytnár. Až po tomto zásahu hostia na chvíľu ožili, ale do vyloženej príležitosti sa nedostali. O drámu sa napokon postaral v 55. minúte strelou od modrej v početnej výhode Kurali – 3:2. V závere Liptáci odvolali brankára, no medzi opustené žrde sa trafil Špirko a uzavrel skóre na 4:2.





HKM Zvolen – MHk 32 L. Mikuláš 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 39. Hraško (Michal Chovan), 43. Kytnár (Hraško, Šišovský), 47. Kytnár (Michal Chovan, J. Kováčik), 60. Špirko – 37. Števuliak (Ru. Huna, Langhammer), 55. Kurali (R. Suchý). Rozhodovali: D. Konc, Snášel – Výleta, Kollár, vylúčení na 2 min.: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1916 divákov.



Zvolen: Šimko – Drgoň, Hraško, T. Bokroš, Ross, J. Kováčik, Ťavoda, Andersons, Wharton – Šišovský, Špirko, Michal Chovan - Coffman, Steén, Obdržálek – Matis, Kytnár, Síkela – V. Fekiač, L. Jurík, Martin Ďaloga



L. Mikuláš: Hollý - Gründling, J. Nemec, R. Suchý, Kurali, Mezovský, J. Tabaček, Nádašdi, M. Moravčík – Števuliak, Langhammer, Ru. Huna – A. Laco, Piatka, B. Rapáč - Kriška, M. Sukeľ, J. Sukeľ - Žiak, Uhrík, Vybíral



Hlasy:



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Začali sme aktívne. V prvých šiestich minútach sme veľkoryso zahodili šance a to sa potom premietlo v ďalšej časti prvej tretiny. Začali sme strácať pohyb, ale ten chýbal prakticky počas celého duelu. Želalo si to z našej strany väčší tlak na bránku, lepšiu agresivitu v streľbe ako aj presnosť finálnych prihrávok. Chýbala nám efektivita. Ako obvykle som to teda musel v tretej tretine stiahnuť na tri útoky a zápas sme napokon otočili. Z hľadiska napätia mohlo byť stretnutie pre divákov atraktívne, ale po hernej stránke ma neuspokojilo. Zbytočne sme si z tohto zápasu spravili drámu. Liptovský Mikuláš hral na protiútoky, mal niekoľko možností na vyrovnanie a mohol nás nachytať na hruškách. Napokon to moji hráči vydreli a dotiahli do víťazného konca."





Pavel Paukovček, tréner L. Mikuláša: "O výsledku veľa napovedala druhá tretina. V nej sme išli do zbytočného vylúčenia v troch proti piatim a domáci nás za to potrestali vyrovnávajúcim gólom. Hneď na to sme mali čistú šancu, ale nevyužili sme ju. Hráme v oklieštenej zostave bez troch útočníkov. Napriek tomu chlapci podali vo Zvolene solídny výkon, preto nás mrzí, že sme nezískali aspoň bod, na ktorý sme v tomto zápase siahali."



Milan Kytnár, autor dvoch gólov Zvolena: "Oba moje góly padli po takej skrumáži pred bránkou. Už v prvej i druhej tretine sme mali puky pred bránkou, no nedostávali sme sa k nim. Povedali sme si, že sa tam musíme dostávať a to sa napokon v tretej tretine stalo. Bodujeme dvanásty zápas v rade, no treba byť pokorní a ísť od zápasu k zápasu. V tomto sme hlavne dobre korčuľovali, vytvárali si tak šance, no góly padli až v tretej tretine. V nej sme mali aj kúsok potrebného šťastia."