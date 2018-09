HRABKO: Bugár sa negatívnych článkov nebojí, zažil ich už veľa

Ak by sa prezidentské voľby konali koncom augusta a začiatkom septembra, podľa prieskumu agentúry AKO by do druhého kola postúpili Robert Mistrík a Peter Pellegrini (Smer-SD). Obaja by získali okolo 12 percent hlasov. Na treťom mieste by skončil Eduard Chmelár s 10,8 percenta hlasov. Nasleduje Andrej Danko (SNS) s 9,7 a Štefan Harabin s 8,8 percenta. Tesne za ním by skončil Béla Bugár (Most-Híd) s 8,6 percenta. František Mikloško by získal 7,1 percenta hlasov, podobne ako Zuzana Čaputová, ktorej by svoj hlas odovzdalo 6,9 percenta opýtaných. Desiatku najúspešnejších kandidátov uzatvárajú Marian Kotleba (ĽSNS) a Igor Matovič (OĽaNO), ktorých by podporilo 4,6, respektíve 4,7 percenta respondentov. Milan Krajniak (Sme rodina - Boris Kollár) by získal 4,4 percenta hlasov.



Výber ústavných sudcov

Bratislava 29. septembra (Teraz.sk) – Diskreditačné mediálne kampane sú súčasťou akýchkoľvek volieb prezidenta a ak ich potenciálni koaliční prezidentskí kandidáti nepociťujú už teraz, určite sa s nimi stretnú po oficiálnej registrácii svojej kandidatúry.povedal v TABLET.TV na margo neochoty koaličných predstaviteľov potvrdiť svoje prezidentské ambície publicista Juraj Hrabko.Z jedenástich potenciálnych kandidátov, ktorých volebné preferencie zverejnila agentúra AKO začiatkom septembra, má šesť blízko k opozičným stranám, dvaja (Eduard Chmelár a Štefan Harabin), sa nedajú priradiť k nikomu a z troch koaličných zatiaľ kandidatúru potvrdil iba Béla Bugár (Most – Híd).upozornil Hrabko.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý v prieskume skončil na druhom mieste, totiž už poprel, že sa mieni o funkciu uchádzať. Za vhodného kandidáta by považoval svojho straníckeho kolegu Miroslava Lajčáka, ktorý však úmysel kandidovať tiež poprel. Štvrtý v poradí, Andrej Danko, chcel pôvodne nominovať ženu. Neskôr v TABLET.TV uviedol, že to môže byť aj inak, keďže potenciálne kandidátky sa obávajú negatívnej medializácie. Svoju vlastnú kandidatúru zatiaľ nepotvrdil, už dnes však vyhlasuje, že proti nemu niektoré médiá účelovo útočia.Na otázku, prečo sa negatívnej medializácie neobáva Béla Bugár (Most – Híd), Hrabko reagoval, že po dlhých rokoch v politike je na negatívne články zvyknutý.povedal Hrabko.Na otázku, či nemohlo byť aj vyjadrenie Andreja Kisku, že už nebude kandidovať na prezidentský post, len taktikou na otupenie ostria diskreditačných kampaní, Hrabko reagoval, že teoreticky mu nič nebráni v tom, aby zmenil názor a predsa len kandidoval.poznamenal Hrabko. Zároveň dodal, že v prípade Andreja Kisku ide aj o rozhodovanie o tom, či má vyššiu prioritu politická kariéra alebo rodinný život.V prípade, že by sa skupina potenciálnych kandidátov nezmenila, by podľa neho Andrej Kiska mal šancu voľby vyhrať, ale na postup do druhého kola by okrem iných mali šancu aj Bugár či Danko. Podpora Ivana Gašparoviča, ktorú medzičasom získal Eduard Chmelár, by podľa Hrabka nemusela byť kľúčová.tvrdí. Hrabko však očakáva, že reálna skupina kandidátov na post prezidenta bude iná ako tá, ktorá figurovala v prieskume.Na otázku, prečo je boj o prezidentský post na Slovensku taký úporný, keď má hlava štátu z ústavy skôr slabé postavenie, Hrabko reagoval, že téza o slabom postavení slovenského prezidenta je mýtus.upozornil Hrabko. Dôkazom podľa neho môže byť aj nadchádzajúca voľba a menovanie ústavných sudcov, kde hrá prezident dôležitú úlohu.V relácii RTVS o päť minút dvanásť však na základe dialógu medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a poslancom Smeru-SD Ľubošom Blahom vznikla myšlienka zbaviť prezidenta právomoci vyberať sudcov a prenechať celú úlohu parlamentu, ktorý by sudcov volil ústavnou väčšinou 90 hlasov. Medzičasom sa však už proti tejto myšlienke postavil Most – Híd a aj OĽaNO, ktoré jej bolo v prvej chvíli naklonené.upozornil Hrabko.Osobne by však už parlamentu neodporúčal meniť pravidlá výberu sudcov.poznamenal. Ak by spolupráca parlamentu a prezidenta fungovala, 16. februára vymenia vyslúžilých ústavných sudcov novovymenovaní a problém bude vyriešený.poznamenal Hrabko.Ak by hrozilo, že bude veľká časť činnosti Ústavného súdu po 16. februári zablokovaná, lebo parlament a prezident nebudú schopní sudcov vybrať, existuje podľa Hrabka ešte alternatíva.uzavrel Hrabko.