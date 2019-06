HRABKO: Z prezidentského postu odchádza chaos a prichádza naň žena

Poradkyňou prezidentky pre sociálnu oblasť bude Zuzana Kusá, poradcom pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu Peter Bátor, poradcami pre oblasť práva a spravodlivosti Peter Kubina a Radovan Pala. Poradcom pre vnútornú politiku bude Vladimír Talian a poradcom pre komunikáciu Martin Burgr. Čaputová sa bude radiť aj s novozvoleným europoslancom Michalom Šimečkom.



Do paláca si vezme politického komentátora a novinára Mariána Leška ako poradcu pre vnútornú politiku, slovenského environmentalistu a dlhoročného predstaviteľa organizácie Greenpeace v SR Juraja Rizmana, ktorý jej bude radiť v otázkach životného prostredia a občianskej spoločnosti. Hovorcom prezidentky bude Martin Strižinec.

Bratislava 15. júna (Teraz.sk) – Je vysoko pravdepodobné, že Zuzana Čaputová bude pokračovať v prozápadnej zahraničnej politike Andreja Kisku, na rozdiel od neho by však k domácej aj zahraničnej politike mohla postupovať menej chaoticky a vniesť do nej viac poriadku. Pri príležitosti dnešnej inaugurácie novej prezidentky to v TABLET.TV povedal publicista Juraj Hrabko.povedal.Andrej Kiska však podľa neho príliš často improvizoval tak v oblasti uplatňovania ústavy, ako aj v komunikácii s občanmi a inými politickými subjektami.poznamenal Hrabko.Dá sa očakávať, že o novej prezidentke budú v porovnaní s Andrejom Kiskom omnoho intenzívnejšie informovať na titulných stranách bulvárne médiá.poznamenal Hrabko s tým, že by bolo dobre, ak by si nová prezidentka dokázala uchrániť svoje súkromie.Pre Zuzanu Čaputovú však rovnako ako pre Andreja Kisku platí, že do funkcie nastupuje bez významnejších politických skúseností.upozornil Hrabko.Hoci majú viaceré osobnosti, ktoré nastupujú na posty poradcov prezidentky, solídnu osobnú povesť, ani jeden z nich nemá veľké skúsenosti priamo z výkonu politiky.povedal Hrabko.dodal Hrabko s tým, že zodpovednosť za rozhodnutia ponesie prezidentka a nie poradcovia.Funkcie sa nová prezidentka ujme zložením sľubu na dnešnej slávnostnej schôdzi Národnej rady.podčiarkol Hrabko.dodal na margo veľkého mediálneho záujmu o dnešnú akciu, ako aj sprievodných šumov a sporov.pripomenul Hrabko.Na druhej strane, Andrej Kiska sa bude môcť začať plnohodnotne venovať budovaniu svojej novej politickej strany. Prvé prieskumy agentúr naznačujú, že by mohla mať podporu šesť až desať percent voličov.reagoval Hrabko.Osobne však nepokladá za šťastné, ak sa bývalý prezident rozhodne robiť stranícku politiku.vyhlásil Hrabko.dodal na margo šancí novej strany.dodal Hrabko na margo Kiskovho nového tímu.uzavrel Hrabko.V debate krátko komentoval aj vnútropolitické dianie vo vládnom Smere-SD, kde predseda Robert Fico diskutuje s členmi strany o jej budúcej politike.poznamenal Hrabko.zhrnul Hrabko.Rozhodnutie SaS vybrať z dvojice Ľubomír Galko/Jana Kiššová ako nominanta na post podpredsedu parlamentu po odchádzajúcej Lucii Ďuriš Nicholsonovej kontroverzného Ľubomíra Galka, Hrabko číta tak, že strana v skutočnosti o ponúkaný post nemá veľký záujem.V porovnaní s Kiššovou sú totiž Galkove šance na zvolenie v tajnej voľbe rádovo menšie.odhaduje Hrabko.uzatvára.