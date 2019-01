HRABKO: Šefčovič by mohol byť rešpektovaný a nadstranícky prezident

Voľba ústavných sudcov

Bratislava 13. januára (Teraz.sk) – Hoci podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič avizuje možnosť kandidatúry za politickú stranu Smer-SD, v prípade úspechu má potenciál byť rešpektovaným a nadstraníckym prezidentom. V diskusii na TABLET.TV sa na tom zhodol publicista Juraj Hrabko a politológ Jozef Hrabina.poznamenal Hrabko s tým, že potom už by veľa záviselo od toho, kto by bol Šefčovičovým súperom.povedal Hrabko. Dodal, že podľa jeho informácií má Šefčovič ponuku od Smeru-SD už dlhšie, od času, kedy bolo už takmer isté, že kandidatúru na prezidenta neprijme Miroslav Lajčák.Podľa Hrabinu je mimoriadne dôležitou agendou prezidenta zahraničná politika, v ktorej má Šefčovič veľké skúsenosti.poznamenal Hrabina. Dodal, že práve zahraničná politika bola slabou stránkou aktuálneho prezidenta Andreja Kisku.poznamenal Hrabina.Podľa Hrabka by bol Lajčák, ktorý s prevahou viedol vo všetkých predvolebných prieskumoch v ktorých figurovalo jeho meno, pre Smer-SD istejšou variantou ako Šefčovič.poznamenal Hrabko. Zatiaľ čo si niektorí opoziční kandidáti na prezidenta robia kampaň už od leta minulého roka, Smer-SD doteraz nezverejnil meno svojho kandidáta. Stratený čas chcela strana, podľa slov svojho predsedu Roberta Fica, kompenzovať práve tým, že do súboja nominuje známu osobnosť, ktorá sa voličom nemusí predstavovať. Na druhej strane, podľa Hrabka pre Šefčoviča kandidatúra nepredstavuje politické riziko a aj antikampaň proti nemu sa bude viesť ťažko.Bývalý premiér by mal spravovať nadáciu alebo učiť na vysokej škole. Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu by bolo nedôstojné, ak by mal trojnásobný expremiér skončiť ako sudca na Ústavnom súde SR. povedal 9. januára Hlina v TABLET.TV na margo kandidatúry predsedu Smeru-SD Roberta Fica na post ústavného sudcu.Podľa Hrabka však prechod bývalého vysoko postaveného exekutívneho politika na post ústavného sudcu nie je krokom späť.povedal. Potom, ako prezident Andrej Kiska vymenoval do funkcií ústavných sudcov bývalých poslancov za Smer-SD Mojmíra Mamojku a Janu Laššákovú už podľa Hrabka nie je možné hovoriť ani o téze, že by na ústavný súd nemali nastupovať aktívni politici.Problém v prípade Roberta Fica však vidí v jeho konkrétnych rozhodnutiach na poste predsedu vlády. Často podľa neho stál za zákonmi, ktoré neskôr narazili na rozpor s ústavou.upozornil Hrabko.reagoval Hrabina.Dodal, že ústavný sudca musí byť apolitický, v praxi sa však tento princíp na Slovensku nedodržiava dôsledne.upozornil Hrabina.tvrdí Hrabina.Hrabko reagoval, že napríklad Peter Kresák je v ústavnom práve dlhé roky významnou autoritou a hoci opakovane kandidoval, za kandidáta na ústavného sudcu nezvolili práve kvôli chýbajúcej politickej podpore.povedal. Podľa Hrabka aj v minulosti nastupovali na ústavní súd expolitici, napríklad aj aktuálny poradca prezidenta Andreja Kisku.povedal Hrabko.Podľa oboch analytikov je málo pravdepodobné, že Robert Fico súhlasil so svojou kandidatúrou na post ústavného sudcu bez toho, že by mal predstavu ako funkciu získa.poznamenal Juraj Hrabko.dodal publicista.reagoval Hrabina.povedal.Hrabko však túto možnosť spochybnil.upozornil Hrabko.vysvetlil.Podľa Hrabka by sme však nemali prebiehať beh udalostí. Teraz čaká navrhnutých kandidátov vypočutie na ústavnoprávnom výbore v parlamente. Výbor posúdi formálnu stránku ich kandidatúry a tých, ktorí budú vyhovovať kritériám, posunie do hlasovania v pléne Národnej rady SR. Význam vypočutia kandidátov pred výborom však podľa Hrabka preceňovať netreba.upozornil Hrabko.dodal Hrabko.pridal sa Hrabina.Potom, ako výbor posunie mená plénu Národnej rady, sa práve plénum rozhodne, či bude hlasovanie o kandidátoch na sudcov ústavného súdu tajné alebo verejné.Hrabko neočakáva, že bude všetkých osemnásť kandidátov na sudcov ÚS zvolených v prvom kole voľby.povedal Hrabo s tým, že za Mikuláša Dzurindu sa kandidáti na ústavných sudcov volili dva roky.dodal Hrabko.Na otázku, či by mal prezident čakať kým parlament zvolí všetkých osemnásť kandidátov a potom z nich vybrať deväť, alebo môže zo zvolených kandidátov vyberať sudcov preibežne, Hrabko odpovedal, že podľa neho by mal počkať kým nebudú zvolení všetci. V každom prípade však nemôže vyberať ústavných sudcov skôr, ako mu z Národnej rady príde list s menami zvolených kandidátov a ten posiela predseda parlamentu Danko.zhrnul Hrabko.Na otázku, ako by prípadný odchod Roberta Fica ovplyvnil opozičnú politiku, ktorá sa doteraz koncentrovala najmä na odpor voči jeho osobe, Hrabina reagoval, že v prvej chvíli môžu opoziční predstavitelia poukazovať ešte na minulosť, teda časy exekutívy Roberta Fica.pripomenul Hrabina.naznačil, že by sa tlak opozície mohol prioritne koncentrovať na lídra SNS.povedal Hrabina.Hrabko považuje Petra Pellegriniho za schopného premiéra, jeho strane však po eventuálnom odchode Roberta Fica veští problémy.odhadol Hrabko. Dodal, že Smer-SD sa doteraz drží pri moci najmä preto, že voči nemu nevie opozícia postaviť zmysluplnú alternatívu.V utorok 15. januára budú britskí poslanci hlasovať o dohode Veľkej Británie a Európskej únie o brexite, ktorý by mal nastať 29. marca. Situácia sa však komplikuje a britský minister zahraničia Jeremy Hunt dokonca naznačil, že existuje možnosť, že Veľká Británia napokon z EÚ neodíde, a to v prípade, že poslanci v utorok brexitovú dohodu odmietnu.Podľa Hrabinu je podstatou aktuálnej politickej diskusie vo Veľkej Británii snaha labouristov dotlačiť konzervatívcov do toho, aby nedokázali realizovať brexit.povedal Hrabina.Jedným z možných východísk neschválenia dohody sú predčasné voľby, druhým je brexit bez dohody a tretím druhé referendum. Ak by nastalo, podľa Hrabka už by nemalo byť s tou istou otázkou, ako referendum prvé.povedal Hrabko.