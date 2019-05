HRABKO: Kiska je jediný prezident, čo svoj štát označuje za mafiánsky

Minister Kamenický bude niesť osobnú zodpovednosť za rozpočet. Koaličné strany na neho môžu tlačiť, ale je na ňom, aby tlaky ustál a našiel dobré argumenty, povedal v TABLET.TV J. Hrabko.

Bratislava 11. mája (teraz.sk) – Žiadny z prezidentov štátov V4, ale ani žiadny z doterajších slovenských prezidentov, okrem Andreja Kisku, neoznačil svoj vlastný štát za mafiánsky. Nie je to štandardné ani normálne, povedal v TABLET.TV publicista Juraj Hrabko.



Hoci sú problémy všetkých štyroch štátov V4 podobné a na rozdiel od Slovenska voči Maďarsku či Poľsku dokonca začala Európska komisia konanie, podľa Hrabka je ťažké si predstaviť prezidentov týchto štátov, ako svoje republiky v zahraničí označujú za mafiánske.



„Hovorí to (Andrej Kiska) v zahraničí už rok, mne sa to nepáči, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžem robiť. Situácia podľa mňa nie je taká, ako tvrdí pán prezident. Ani Európska únia nemá voči Slovensku také výhrady, ako má voči Maďarsku a Poľsku, voči ktorým už začala konanie. Pán premiér Pellegrini sa proti tomu ohradil celkom správne,“ reagoval na Kiskove výroky Hrabko. „Ak prezidentovi neprekáža, že stojí na čele mafiánskeho štátu... Vidím tam už stranícky uhol pohľadu prezidenta Kisku,“ dodal.







Andrej Kiska na Pellegriniho kritiku reagoval, že pred zlom netreba zatvárať oči, ale bojovať s ním.

„Chce založiť stranu, to nie je žiadne tajomstvo, a teraz sa snaží prezentovať, ako je tu všetko zlé, ako je tu mafiánsky štát a nič nefunguje. Samozrejme, problémy všetci dobre poznáme, hovoríme o nich každý týždeň aj v tejto debate. Nikto netají, že tu problémy sú, ale majú sa riešiť doma,“ povedal Hrabko.



Takúto radikálnu rétoriku nemal podľa neho v zahraničí ani Michal Kováč, ktorý by mal na ňu v čase mečiarizmu neporovnateľne väčšie dôvody. „Snažím sa spomenúť si na takého prezidenta, ktorý by sa v zahraničí snažil vytvárať zlú povesť Slovenska. Nerobil to ani Michal Kováč a to tu bola situácia teda omnoho horšia ako dnes,“ tvrdí Hrabko.



„Ivan Gašparovič to určite nerobil a pokiaľ si spomínam, ani Rudolf Schuster. Ten vykazoval jednu výhradu a to hovoril aj v zahraničí, že keď ochorel a bol na lôžku, chcela ho vláda veľmi rýchlo zbaviť kompetencií. Ale reči o mafiánskom štáte neboli. Nepoznám iného takého prezidenta, čo by sa ako Andrej Kiska snažil takto vytvárať zlú povesť Slovenska v zahraničí. Aj preto som tam vsunul ten stranícky uhol pohľadu. Pripadá mi to tak, že pán Kiska hovorí, že všetko je zlé, všetko je nanič, ja ako straník prídem a všetko vyriešim. Zdá sa mi, že vysoko mieri, zvysoka padne a bude to bolieť,“ uzavrel Hrabko.





Európska osobnosť roka

Na margo ocenenia nastupujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej Európska osobnosť roka Hrabko poznamenal, že ju neudeľuje žiadna inštitúcia Európskej únie (EÚ), ale niekoľko súkromných spoločností. Oceňovať politickú prácu Zuzany Čaputovej v minulom roku je však podľa názoru Juraja Hrabka zatiaľ predčasné. „Politickú prácu ukáže až teraz, po zložení sľubu. Na druhej strane, každý si môže zriadiť spoločnosť, ktorá bude udeľovať ceny podľa vlastného výberu. Názov Európska osobnosť roka je honosný, ale túto cenu neudeľuje ani Európska únia, ani jej inštitúcie,“ zhrnul.





Nový minister financií

Prezident Andrej Kiska vymenoval do funkcie ministra financií doterajšieho poslanca Smeru-SD Ladislava Kamenického. „Je to významná zmena. Pán Kažimír zdupkal z ministerstva, tak povediac, v pravý čas, rok pred voľbami. Teraz je práve tá napínavá situácia, kedy sa bude rozhodovať, ako bude plnený rozpočet plus príprava rozpočtu budúcoročného,“ reaguje Hrabko.



„Ja pána Kamenického poznám ako zdatného odborníka a vnímavého, slušného človeka. Ale je veľký rozdiel medzi tým, či je poslancom alebo ministrom. Uvidíme, ako naloží s mocou, ktorú teraz dostal a ako moc prípadne zakýva s ním. Nebude to mať ľahké,“ dodáva.



Hoci Kamenický vyhlásil, že je zástancom vyrovnaného rozpočtu a tohto plánu sa chce ďalej držať, explicitne sa nezaviazal k tomu, že rozpočet na rok 2020 bude vyrovnaný. Podľa Hrabka je to preto, že ešte nepozná definitívne náklady na vládny sociálny balíček. „Pán minister bude niesť osobnú zodpovednosť za rozpočet. On bude vinníkom, nie vládna koalícia a jej traja členovia. Môžu na neho tlačiť, ale je na ňom, aby tlaky ustál a našiel dobré argumenty,“ upozornil Hrabko.



„Ani koalícia netají, že, čo sa týka sociálneho balíčka, sa na niečom dohodli. Ale majú to iba predbežne spočítané a definitívne to bude počítať až súčasný minister. Uvidí, čo mu čísla povedia a čo nepovedia,“ dodal. Na margo slov Richarda Sulíka, že si vláda sociálnym balíčkom kupuje voličov Hrabko povedal, že je to pravda, ale že takto postupuje takmer každá vláda.



„Kupujú si voličov, tak to robí každá vláda, ktorá je pri moci. Lebo chce pri moci ostať, tak voličom dáva. Mimovládne strany nemôžu dávať sociálne balíčky, môžu iba sľubovať a kričať. Takže kričia, akoby to robili inak a lepšie. Nemôžu nič reálne robiť, vždy ich v parlamente vládna koalícia zabrzdí,“ poznamenal publicista. Prax, kedy vládna koalícia blokuje v parlamente takmer všetky opozičné aktivity, podľa neho správna nie je, na Slovensku je však dlhodobo zaužívaná.