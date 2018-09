J.HRABKO KOMENTUJE VÝVOJ V KAUZE J.KUCIAKA: Ide o spravodlivosť

Jedno je páchateľov nájsť, iné postaviť ich pred súd a ďalšie, dosiahnuť ich právoplatné odsúdenie, konštatuje J.Hrabko.

Policajný záťah v Kolárove v súvislosti s vyšetrovaním vraždy dvoch mladých ľudí vlial do spoločnosti značnú nádej a veľké očakávania. A to aj napriek tomu, že zatiaľ je oficiálne známe iba veľmi málo a z hľadiska všeobecne očakávaného záveru – potrestania páchateľov a tobôž objednávateľov – nič. Vyšetrovacie orgány zatiaľ mlčia, hoci dlho už úplne mlčať môcť nebudú.



Najviac je tak známe z vyjadrenia advokáta rodiny Kuciakových D. Lipšica. Advokát rodiny Kušnírových R. Kvasnica toho totiž, na rozdiel od svojho kolegu, veľa nenarozprával. Takže, kým polícia vo štvrtok ráno verejne iba sucho oznámila, že „Pred pár minútami protizločinecká jednotka NAKA zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia dovolí,“ D. Lipšic o pár hodín neskôr doplnil, že ide o „veľmi výrazný posun vo vyšetrovaní, pretože boli zadržané osoby, ktoré sa priamo podieľali na úkladnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“.



Podozrievať D. Lipšica z toho, že nevie čo hovorí, je nepatričné. Aj keď nie so všetkým, čo prezentoval možno bez výhrad súhlasiť. Napríklad, keď hovoril o tom, že línia objednávateľov vraždy je dôležitejšia, pretože tí, ktorí vraždu objednali sú najnebezpečnejší a najhorší. No, ak by objednávatelia nenašli vraha, nikto by nebol mŕtvy, naopak to však neplatí: aj preto lebo vrahovia nezabíjajú iba na objednávku, ale aj z vlastnej vôle.



To je však iba maličkosť, prípadne nedorozumenie. Horšie bolo, keď D. Lipšic, dodal, že „vyšetrovanie nebude úplne úspešné, pokiaľ sa nepodarí identifikovať a postaviť pred spravodlivosť objednávateľov“. Isto, to si musí priať každý normálny človek pri vražde kohokoľvek, nielen uvedenej dvojice, ale cesta k objednávateľom býva omnoho tŕnistejšia, ako k nájdeniu páchateľov. Nie je nemožná, ale na konci dňa sa takou môže ukázať. Takéto kategorické tvrdenie zo strany advokáta – vzbudzovať ďalšie očakávania, keď zatiaľ ani nevedno či polícia chytila vrahov – už jednoducho nepatričným je.



K nájdeniu prípadných objednávateľov je tak ešte zrejme ďaleko, hoci opak by bol obrovským potešením. Pre začiatok však zadržanie dôvodne podozrivých osôb postačí. A to najmä preto, lebo až teraz sa v praxi ukáže profesionalita vyšetrovateľov aj mimo ich okruhu. Do ich práce totiž vstúpi rozhodovaním aj iný, konkrétne súd. A ten ich prácu posúdi zo všetkých stránok, hoci zatiaľ iba kvôli tomu, či na zadržaných uvalí väzbu alebo nie.



Inými slovami, o pár hodín bude sudca posudzovať a hodnotiť prácu vyšetrovateľov: ak väzbu uvalí, vyšetrovacie orgány dostanú oficiálne za svoju prácu prvú hviezdičku. Iba pre úplnosť – niečo iné je vydať príkaz na domovú prehliadku a úplne iné je obmedziť osobnú slobodu vzatím niekoho do väzby.

Aj potom však čaká tak policajtov, ako aj prokurátorov ešte veľmi veľa práce. Stručne povedané, jedno je páchateľov nájsť, iné postaviť ich pred súd a ďalšie, dosiahnuť ich právoplatné odsúdenie. Inými slovami, medzi chcieť a môcť zostáva stále veľký rozdiel. Nádej, že všetko pôjde tak ako má a dostaví sa aj želaný výsledok – spravodlivosť - je tentoraz výnimočne obrovská a povzbudzujúca.