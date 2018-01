HRABKO komentuje ČESKÉ PREZIDENTSKÉ VOĽBY: Po druhom kole

Zeman sa stal prvým prezidentom, ktorý bol priamo zvolený voličmi a zároveň prvým prezidentom, ktorý túto funkciu – opäť s priamou podporou a pomocou voličov – dokázal obhájiť.

Prezidentské voľby v Českej republike vyhral opäť Miloš Zeman. K dobru si tak môže pripísať dva rekordy, ktoré síce môže ešte niekto v budúcnosti po ňom urobiť, ale nemôže v nich Miloša Zemana už predbehnúť. Ten sa stal prvým prezidentom, ktorý bol priamo zvolený voličmi a zároveň prvým prezidentom, ktorý túto funkciu – opäť s priamou podporou a pomocou voličov – dokázal obhájiť.



Prirodzene, jeho víťazstvo bude ešte dlho predmetom rôznych debát, úvah, komentárov či analýz. Krátko po sčítaní a zverejnení výsledkov volieb sa však zdá byť potvrdené, že všetci Zemanovi voliči sa v prvom kole neunúvali prísť k urnám, pretože pokladali za samozrejmé, že do druhého kola postúpi.



A taktiež zrejme možno povedať, že sa potvrdila politická neskúsenosť jeho protikandidáta J. Drahoša, ktorý okamžite po postúpení do druhého kola vyzval M. Zemana na verejné debaty. Ten ich totiž dovtedy odmietal a to tak pred prvým, ako aj druhým kolom voľby. Po Drahošovej výzve sa zúčastnil štyroch, zatiaľ čo jeho vyzývateľ J. Drahoš dvoch, pričom ostatné odignoroval.



J. Drahoš nedokázal zužitkovať lepšiu východiskovú pozíciu, keď ho pred druhým kolom podporila aj väčšina neúspešných kandidátov z prvého kola. Dokázal stiahnuť či znížiť náskok M. Zemana z prvého kola, ale to nestačilo. A tretie kolo už jednoducho nebude.



Ak niekoho, okrem príbuzných a spolupracovníkov M. Zemana mohlo jeho víťazstvo naozaj veľmi potešiť, potom je to premiér v demisii A. Babiš. Na zloženie novej vlády bude mať veľa času, veľmi veľa času. M. Zeman si totiž vykladá Ústavu ČR naozaj značne kreatívne. Samozrejme, pokiaľ nezmení názor, ktorý v poslednom čase mení viac ako často. Najskôr sľúbil A. Babišovi druhé vymenovanie do funkcie premiéra bez podmienok, potom s podmienkou získania 101 hlasov poslancov. Neskôr zase – ak by nebol opäť zvolený do funkcie prezidenta – by garanciu 101 hlasov poslancov pre vymenovanie A. Babiša nepotreboval a teraz – keď bol opäť zvolený za prezidenta – ich bude opäť požadovať. Lebo podľa neho vraj iba blbec nemení svoje názory.



To, čo možno spoza hraníc oceniť azda najviac, bola účasť voličov. V druhom kole vyššia ako v prvom. Povolebné Česko to reprezentuje azda najlepšie.