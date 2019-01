HRABKO KOMENTUJE ŠEFČOVIČOVU KANDIDATÚRU: Prvý

Tohtoročné prezidentské voľby nebudú o prezidentovi, ale o Robertovi Ficovi.

Maroš Šefčovič je oficiálne prvým straníckym kandidátom, uchádzajúcim sa o funkciu hlavy štátu v tohoročných prezidentských voľbách. Isto, kandiduje aj Béla Bugár, predseda Mosta-Híd alebo Milan Krajniak zo Sme rodina-Boris Kollár, ale tí sa uchádzajú o funkciu na základe podpisu občanov, a nie poslancov politickej strany.



Maroš Šefčovič je naozaj serióznym kandidátom, na rozdiel od viacerých iných, ktorí kandidujú iba na podporu straníckej značky, osobných ambícií a záujmov alebo iba preto, aby kandidovali a takpovediac boli do počtu.



Serióznym v tom zmysle, že patrí k favoritom postupu do druhého kola, v čom však spočíva jedna z jeho slabín i sily zároveň. Hlavnou slabinou zostáva, že jeho voliči budú považovať jeho postup do druhého kola za samozrejmosť a preto ho budú chcieť prísť podporiť až v druhom kole. Ako kedysi, keď iní voliči považovali za samozrejmosť postup E. Kukana do druhého kola, do ktorého sa však nedostal, keďže mu na postup chýbalo zhruba tri tisíc hlasov. V druhom kole tak nemali koho voliť a k urnám ich dostali iba obavy, že sa prezidentom mohol stať V. Mečiar.



Otázka však znie, či je M. Šefčovič aj silným a teda relevantným kandidátom. To však už nezáleží iba od neho, ale najmä od strany Smer-SD a hlavne od jej predsedu R. Fica. Presnejšie, koľko peňazí a iných prostriedkov bude investovať a vloží strana do podpory kampane svojho prezidentského kandidáta. Jedným z najväčších problémov M. Šefčoviča je totiž jeho nepoznateľnosť medzi voličmi, ktorí budú mať vo voľbách hlavné slovo.



Ďalším je jeho neznalosť či orientácia v domácej politike, na rozdiel od politiky európskej, ktorá však nebude hrať v súboji kandidátov ani v ich debatách rozhodujúcu úlohu.



Faktom a špecifikom tohtoročných volieb prezidenta je, že nebudú o voľbe prezidenta, hoci na ich konci bude zvolený. Voľby budú viac o marketingu, poradcoch a volebných tímoch jednotlivých kandidátov a obzvlášť o súboji politických strán, najmä snahe potlačiť preferencie strany Smer-SD ešte nižšie ako sú v súčasnosti. A na takýto súboj je M. Šefčovič zatiaľ nepripravený, na čo poukazuje hlavne jeho útek z miestnosti, keď oznamoval svoju kandidatúru.



Postup M. Šefčoviča do druhého kola je síce možný, ale nie aj istý. Nezáleží totiž iba na ňom, ale je viac v rukách jeho nominantov, ako aj politickej kvality ostatných kandidátov: keďže volič má iba jeden hlas, aj na ich množstve záleží.