J.HRABKO KOMENTUJE VYŠETROVANIE VRAŽDY J.KUCIAKA: Vďaka

Juraj Hrabko komentuje posun vo vyšetrovaní kauzy dvojnásobnej vraždy.

Spravodlivosť sa po vražde dvoch mladých ľudí postavila na štartovaciu čiaru. Je to potvrdené tými, ktorí to ako jediní potvrdiť môžu: orgánmi činnými v trestnom konaní. Presnejšie, vedením polície, špeciálnymi prokurátormi, ale už tiež súdom: chytili ich, sedia vo väzení a čakajú na súdny proces.



Zatiaľ pravdepodobne ešte nelapili všetkých, dôležité však je, že chytili tých, ktorí skutok vykonali - bez nich by sa totiž naozaj nestal. A bez akéhokoľvek zľahčovania či podceňovania možno povedať, že zvyšok je vecou už viac rutinných postupov, hoci ani akýkoľvek iný signál pritom nemožno zanedbať.



Toto a iba toto je po vražde dvoch mladých ľudí skutočne dôležité. Nie mediálne škriepky o tom, či je 7 mesiacov od vraždy po zadržanie páchateľov na základe presvedčivých dôkazov veľa alebo málo. Prípadne, či je suma 70 tisíc eur málo alebo veľa. V súvislosti s tým, čo sa stalo, je to vulgárne, sprosté a neprofesionálne. Ďalšie slovenské špecifikum, ktoré nemôže a nedokáže ospravedlniť ani to, že sa týka ich kolegu.



Príde čas, kedy nielen súdy, ale spolu s nimi aj zvyšok spoločnosti bude mať možnosť sa presvedčiť o vierohodnosti i sile dôkazov a posudzovať správnosť postupu policajtov a prokurátorov. Verejná debata bude aj o primeranosti a výške uloženého trestu alebo v opačnom prípade, o dôvodoch oslobodenia spod obžaloby. Ani to totiž nemožno v tomto štádiu vylúčiť.



Zatiaľ sa však netreba vôbec báť povedať, že zadržanie a obvinenie štyroch osôb, ktoré sú spájané s vraždou, je úspechom. Áno, je to úspech.



A každému, kto k nemu prispel, patrí v tomto prípade vďaka.