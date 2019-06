HRABKO: Šefčovič má šancu získať európsky rezort zahraničia

Igorovi Matovičovi tečie do topánok už dlhšiu dobu, stavil najprv na rómsku kartu, potom na kresťanskú kartu. Jednoducho hľadá, povedal v Tablet.tv Juraj Hrabko.

Bratislava 23. júna (Teraz.sk) – Dohoda o zložení novej Európskej komisie sa medzi členskými štátmi, ako aj najsilnejšími frakciami v Európskom parlamente, bude hľadať ťažko. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič má napriek tomu šancu zabojovať o druhý najcennejší post, funkciu Vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý dnes zastáva Federica Mogheriniová. V diskusii na Tablet.tv to povedal publicista Juraj Hrabko.



„Podpora V4 by bola málo na získanie tohto postu. Bude musieť získať omnoho vyššiu podporu, ale, samozrejme, takáto možnosť tu je,“ povedal Hrabko. Najmä ak by pozíciu predsedu Európskej komisie získali ľudovci, post európskeho ministra zahraničných vecí by mohol pripadnúť socialistom, medzi ktorých patrí aj Maroš Šefčovič.



„Ukáže sa, kto koho bude stavať v rámci frakcií a aj jednotlivých krajín a Maroš Šefčovič je skúsený hráč, vôbec nevylučujem, že by ten post mohol získať. Ale, samozrejme, záleží to na dohode,“ povedal Hrabko.



V diskusii sa Hrabko vrátil aj k téme inaugurácie novej prezidentky Zuzany Čaputovej a jej inauguračnému prejavu. „Prejav bol dobrý, čo sa týka obsahovej aj formálnej stránky. Ani prejavy predchádzajúcich prezidentov neboli zlé, ale prejav pani Čaputovej sa od nich odlišoval v uveriteľnosti. Lebo ona doteraz nie iba slovami, ale aj skutkami dokázala napĺňať to, o čom sa v prejave snažila hovoriť,“ povedal Hrabko. „Či to tak bude aj naďalej, či Zuzana Čaputová svoje správanie nezmení, to neviem, ale prejav bol uveriteľný práve na základe jej doterajšieho životného príbehu,“ dodal.







Podobne ako líder Smeru-SD Robert Fico aj Juraj Hrabko očakáva, že vládny sociálny balíček získa v parlamente vyššiu než iba koaličnú podporu. „Ak sa koalícia naozaj dohodla, tak to očakávam aj ja. Iný politický prístup zo strany ostatných strán by nebol rozumný. Ak je koalícia dohodnutá, je už potom jedno, či návrhy získajú 76, 80, alebo 110 hlasov,“ povedal. „Samozrejme, reči okolo toho budú, ale ak to tak má byť, nevidím žiadny stranícky alebo politický zmysel proti tomu protestovať, lebo, predsa len, ľuďom to pomôže. Bez ohľadu na to, že tieto balíčky stále hodnotím ako kupovanie voličov,“ dodal Hrabko.





Odchod Remišovej

„Je to dané aj tým, že sa nemenia počty v parlamente. Jednoducho, médiá veľmi zaujíma, čo sa deje v Smere. Ale nepočítali s tým, že Robert Fico možno patrí do starého železa, ale ešte stále v ňom nie je,“ reagoval Hrabko na otázku, prečo na titulky o vzbure v Smere-SD stačí list okresnej predsedníčky, ale v prípade OĽaNO ich nespôsobí ani odchod piatich poslancov z poslaneckého klubu.



„V prípade mimovládnych strán je situácia iná, veď poslanci sa tam rôznymi spôsobmi preskupujú už od volieb. Igora Matoviča to podľa mňa prekvapilo napriek tomu, že to očakával a mal iba malú dušičku, že to Veronika Remišová neurobí,“ dodal.



Strata Veroniky Remišovej bude podľa Hrabka OĽaNO bolieť a ak nemá byť zásadná, bude ju musieť Igor Matovič niečím eliminovať. „A musí brať do úvahy aj to, že sa mu zvyšuje konkurencia. Dá sa pochopiť, že to Igor Matovič vníma ako zradu, že mu novovznikajúce strany lanária poslancov, ale jeho politika by mala byť taká, aby z ostatných strán prechádzali iniciatívne k nemu. Na druhej strane, Gábor Grendel sa rozhodol ostať v OĽaNO,“ pripomenul Hrabko.



„Igorovi Matovičovi tečie do topánok už dlhšiu dobu, stavil najprv na rómsku kartu, potom na kresťanskú kartu. Jednoducho hľadá. Teraz mal spoločné vystúpenie s pani Kušnírovou, matkou zavraždenej Martiny. Ja stále odmietam veriť, že to myslí zle, ale zle to robí,“ uzavrel Hrabko.





Rokovanie opozície a nová strana

Na margo ponuky Igora Matoviča, ale aj Progresívneho Slovenska a SPOLU na opozičné rokovania Hrabko poznamenal, že ak by tak veľmi chceli spolu rokovať, tak už rokujú. Namiesto toho o tom zatiaľ iba rozprávajú.



„Pre Igora Matoviča rovnako ako pre Roberta Fica platí, že potrebujú byť v médiách. Chce usporiadať ten okrúhly stôl, hoci sám nevie, o čom. Alebo vie, ale nemá to predrokované. Čo hovorí o nejakom desatore, na ktorom by sa dohodli, to nie je ani ideológia, to sú sny. Ale z tohto mráčku nezaprší, aj keď sa stretnú, Igor Matovič sa nedostane na čelo pohybu,“ odhadol Hrabko.



Zverejnenie ďalších mien z tímu novej strany Andreja Kisku Za ľudí podľa Hrabka s jej preferenciami nepohne. „Najznámejší z nich je Juraj Šeliga, ktorý aj precestoval Slovensko ako jeden z organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko. Treba si počkať na program, kým to bude spísané, aby sa ukázalo, čo bude tá strana zač,“ povedal Hrabko.



„Podľa mňa to hrá pán Kiska na to, na čo to hral kedysi Smer. Tretia cesta, ani tam, ani tam, proste nejaký mačkopes. Andrej Kiska dnes podobne hovorí, ani naľavo, ani napravo, ani liberál, ani konzervatívec. Chce byť v strede, všade alebo nikde. Podľa mňa Za ľudí bude opäť „za našich ľudí“, akurát budú iní ako „naši ľudia“ Roberta Fica,“ uzavrel Hrabko.