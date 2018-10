I. Nesrovnal sľubuje lepšiu MHD a viac zelene v Bratislave

Nesrovnal sa zaviazal dostavať električkovú trať až na koniec Petržalky, spustiť a dokončiť rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej radiály i pokračovať v príprave obnovy Ružinovskej a Vajnorskej radiály.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Lepšia MHD, viac zelene, čistejšie a bezpečnejšie mesto i smart riešenia sľubuje Bratislavčanom na ďalšie štyri roky súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý chce ako nezávislý kandidát svoj post obhájiť v novembrových komunálnych voľbách. Svoje sľuby, ktoré predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii, zhrnul do dokumentu s názvom Zmluva s Bratislavčanmi do roku 2022.



"Nesľubujem veci, na čo by som potreboval 15 rokov a 20 bratislavských rozpočtov. Sú to veci, ktoré sa dajú urobiť, zaplatiť a zrealizovať," deklaruje Nesrovnal. Bratislavčanom sľubuje, že dokončí opravy všetkých cestných radiál a spojníc v meste do konca roka 2021. "Celkovo tak pôjde o ďalších 250 kilometrov opravených bratislavských ciest. Bratislava bude mať historicky prvýkrát všetky hlavné cestné ťahy a spojnice v dobrom stave," tvrdí primátor s tým, že chce rozšíriť v hlavnom meste aj sieť cyklotrás.



Nesrovnal sa zaviazal dostavať električkovú trať až na koniec Petržalky, spustiť a dokončiť rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej radiály i pokračovať v príprave obnovy Ružinovskej a Vajnorskej radiály. Taktiež chce ďalej posunúť plány s výstavbou električkových tratí do Devínskej Novej Vsi, Vrakune, Podunajských Biskupíc či do Vajnôr. Naďalej chce so štátom spolupracovať na projekte železničnej stanice Filiálka. "Chcem ešte lepšiu MHD. Nakúpime nové električky i autobusy a rozšírime dostupnosť MHD," povedal Nesrovnal.



Sľubuje navýšiť kapacity pre seniorov v sociálnych zariadeniach a v oblasti kultúry počíta s projektom mestského divadla. "Chcem, aby v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bola zriadená mestská regulárna scéna – mestské divadlo. Chcem, aby aj Bratislava mala svoju stálu divadelnú scénu," podotkol.



Nesrovnal chce spustiť parkovaciu politiku, dokončiť projekty záchytných parkovísk a parkovacích domov, pokračovať v obnove zanedbaných verejných priestranstiev a rekonštrukcii historických pamiatok, napríklad Michalskej veže. Deklaruje zriadenie mestského komunálneho podniku. "Chcem, aby sa Bratislava o svoju čistotu, zeleň a cesty starala sama," spresnil. Sľubuje tiež posilnenie bezpečnosti v Bratislave, a to zlepšením financovania mestskej polície či dobudovaním integrovaného kamerového systému.



Primátorom Bratislavy chce byť deväť mužov a jedna žena. Medzi nezávislými kandidátmi sú okrem Nesrovnala aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Na bratislavského primátora kandidujú aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom Strany moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí o hlasy voličov zabojuje Viktor Béreš.



Jediným spoločným kandidátom opozície - OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.