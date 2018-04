D. JARJABEK: Môj sen? Obnoviť amfiteáter na Devíne

Na archívnej snímke zo 16. júna 1949 v Bratislave stavba javiska v amfiteátri na Devíne. Foto: TASR/Ladislav Roller

Bratislava 13. apríla (Teraz.sk) – Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) nepovažoval za správne uchádzať sa v aktuálnej politickej situácii o post ministra kultúry. Ak by ale mal povedať svoj sen o veľkom projektes podporou rezortu, bola by to podľa neho obnova roky spustnutého amfiteátra na sútoku Dunaja a Moravy na Devíne.povedal Jarjabek v diskusii na TABLET.TV.Za predpokladu určitých legislatívnych zmien by podľa neho mohlo ministerstvo kultúry výraznejšie finančne podporiť napríklad aj umelecké vysoké školy.poznamenal.Osobne podporuje financovanie verejnoprávnych médií kombináciou príjmov z koncesionárskych poplatkov a podporou zo štátneho rozpočtu. Úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov by podľa neho viedlo k zmene verejnoprávnych médií na štátne. Diskusiu o legislatívnych zmenách v zákone o RTVS však pripúšťa.povedal Jarjabek. Nebráni sa ani diskusii o kvótach na slovenskú hudbu v rádiách, osobne si však myslí, že sa toto zákonné opatrenie osvedčilo a v éteri pribudlo viac slovenskej hudby, nielen populárnej, ale napríklad aj vážnej hudby.Priznal, že po odstúpení exministra Mareka Maďariča s ním predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč hovoril aj o možnosti kandidovať na post ministra. Podľa Jarjabka však bolo vhodnejšie osloviť človeka, ktorý nemá dlhoročnú históriu pôsobenia vo veľkej politike.povedal.dodal.Nová ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD) si podľa neho určite zaslúži šancu ukázať, ako dokáže riadiť rezort. Zásadne preto nesúhlasí s petíciou, ktorú proti nej spísali umelci a občianski aktivisti ešte skôr, ako nastúpila do úradu. Nevyčítajú jej chyby z minulosti, ale nedostatok skúseností.pýta sa Jarjabek na margo exministrov za ANO a SaS.tvrdí Jarjabek.vyhlásil predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá.Za najlepšieho ministra zo štvorice predchodcov Ľubice Laššákovej považuje Jarjabek svojho straníckeho kolegu Mareka Maďariča. V tejto chvíli je však podľa neho už v pozícii človeka, ktorý sa tejto funkcie dobrovoľne vzdal a úlohou plniť Programové vyhlásenie vlády je poverená nová ministerka.povedal Jarjabek.Na margo novej ministerky poznamenal, že jej príchod z regiónu vôbec nepovažuje za handicap.zdôraznil Jarjabek.V diskusii krátko komentoval aj nečakaný skon bývalého podpredsedu Smeru-SD a expredsedu parlamentu Pavla Pašku.tvrdí Jarjabek.spomína na kolegu Jarjabek.dodal na margo vyjadrenia Igora Matoviča na sociálnej sieti. Líder OĽaNO v ňom spájal zosnulého politika s mafiou.uzavrel Jarjabek.