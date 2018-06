Jaskyniar:Vďaka UNESCO sa svet pozerá na Slovensko tak, ako si zaslúži

Slovenská republika má na zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných sedem lokalít.

Bratislava 10. júna (TASR) - Zviditeľneniu slovenských prírodných hodnôt v zahraničí veľmi pomáhajú zápisy do Zoznamu svetového a kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO. Myslí si to slovenský jaskyniar a geológ Ľudovít Gaál, ktorý si minulý týždeň prevzal Cenu ministra životného prostredia aj za svoj prínos k zapísaniu jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do zoznamu UNESCO.



"Svet sa na nás díva práve z tohto hľadiska, aké tú máme hodnoty. A prírodné hodnoty na Slovensku sú skutočne vynikajúce. Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo si v zahraničí všímajú," povedal Gaál pre TASR. O jaskyniach Slovenského a Aggtelekského krasu má čoskoro vyjsť monografia, záujem o ne majú aj televízie. "Nech to propagujú aj vo svete a nech sa pozerajú na Slovensko tak, ako si to zaslúži,"želá si Gaál.



Prírodu si podľa neho viac začínajú vážiť aj samotní Slováci. Vidí to najmä pri školách, ktoré majú záujem pomáhať prírode alebo environmentálne vychovávať žiakov. "Sú síce určití občania, ktorí nedodržujú zásady ochrany prírody, ale vnímam celkové zlepšenie situácie," poznamenal jaskyniar, ktorý považuje pomoc prírode za svoj najväčší životný úspech. "Príroda je v zlom stave, je veľa vonkajších vplyvov, ktoré na ňu vplývajú negatívne," hovorí. Je preto rád, že sa mu podarilo prispieť svojou troškou k "veľkému dielu" jej ochrany.



Slovenská republika má na zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných sedem lokalít – päť s kultúrnym dedičstvom a dve lokality prírodného dedičstva. To reprezentujú jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu (spoločná lokalita s Maďarskom, zapísaná v roku 1995, rozšírená v roku 2000) a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V tomto prípade je lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom (zápis v 2007, rozšírenie v roku 2011).