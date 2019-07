Kamenec pod Vtáčnikom najviac trápi absencia kanalizácie

Handrári a Kapellka

Farma otvorená verejnosti

Kamenec pod Vtáčnikom 6. júla (TASR) - Nedostatok vlastných zdrojov neumožňuje samospráve Kamenca pod Vtáčnikom v okrese Prievidza zabezpečiť výstavbu kanalizácie. Chýbajúca investícia je podľa nej najväčším problémom obce. Tá preto čaká na vodárenskú spoločnosť, ktorá by investíciu mala financovať z fondov Európskej únie.Kamenec pod Vtáčnikom nie je jedinou obcou v okrese, ktorá nie je odkanalizovaná. Budovanie kanalizácií postupne zabezpečuje vodárenská spoločnosť vo viacerých obciach z európskych zdrojov, a to aj v zmysle záväzku SR voči Európskej únii.povedal starosta Dušan Ďuriš.Obci sa na začiatku podľa neho nedarilo získať súhlas všetkých vlastníkov pozemkov, napriek tomu sa jej podarilo naplniť pripojiteľnosť na 87 percent.spomenul.Samospráva obce sa tak stretáva s nespokojnosťou tamojších obyvateľov. Tí už raz podpísali súčinnosť, preto sa pýtajú, kde to stojí.skonštatoval Ďuriš.Samotná obec nemá dostatok zdrojov na to, aby si výstavbu kanalizácie zabezpečila svojpomocne.podotkol starosta.Športové vyžitie pre obyvateľov obce zabezpečuje multifunkčné ihrisko, ktoré samospráva vybudovala v minulosti z vlastných zdrojov. Postupom času sa zapojila do rôznych programov a grantov.vymenoval Ďuriš.Za čias jej fungovania ju poznali možno na celom území bývalého Uhorska. Dnes papiereň v Kamenci pod Vtáčnikom pripomínajú pozostatky múrov. Zvrátiť to chce občianske združenie Handrári, ktorého názov odkazuje aj na 200-ročnú tradíciu obce.povedal predseda občianskeho združenia Peter Pisár.Združenie by podľa neho rado obnovilo časť papierne.priblížil.Revitalizáciou územia vrátane papierne sa zaoberali aj študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí so svojím projektom vyhrali tretie miesto v rámci celoslovenskej súťaže.ozrejmil Pisár.Papiereň, v ktorej sa vyrábal papier z handier, znamená podľa neho pre Kamenčancov, nazývaných handrári, dosť veľa, je to ich kultúrne dedičstvo. Papierenský mlyn so strojmi na vodný pohon postavili v roku 1758 v miestnom chotári Dolného Kamenca zvanom Pod brehmi na základe zmluvy medzi zemepánom Andrejom Kosztolányim starším zo Zemianskych Kostolian a papiernickým majstrom Andrejom Jozefom Lennerom.Papiereň fungovala skoro 100 rokov a papierom zásobovala nielen bližšie mestá, ale aj Bratislavu, Budapešť či Viedeň. Posledný záznam o nej je z roku 1847. Zanikla v dôsledku vzniku a pôsobenia strojovej výroby papiera na území Slovenska.Handrári sa nezaoberajú len obnovou zaniknutej papierne, starajú sa aj o zveľadenie obce.načrtol Pisár.Pod hlavičkou občianskeho združenia Handrári funguje aj Kapellka, zoskupenie muzikantov, ktorého frontmankou je speváčka Ivica Pisárová.spomenula Pisárová.Prioritou je pre hudobníkov hrať naživo, radia sa skôr do akustickejšej formácie.Radi hrávame folk, pop, rock, nezanevreli sme ani na klasiku, hrávame aj v kostoloch na sobášoch," dodala Pisárová. Piesne Kapellky vyšli aj na kompilačnom CD hudobníkov z Prievidzského okresu.Koncept v podobe farmy otvorenej verejnosti, ktorá tak môže nahliadnuť do jej priestorov, nesie Farma pod Vtáčnikom za Kamencom pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Navštíviť ju ľudia môžu nielen počas podujatí, ale aj v bežný deň.načrtol majiteľ farmy Marek Čepko.Vtedy sa podľa svojich slov zamyslel a povedal si, že by bolo zaujímavé robiť farmu otvorenú pre ľudí, to znamená, že ktokoľvek tam kedykoľvek príde, má voľný vstup do ovčína, môže sa pozrieť na dojenie.priblížil.Čepko si nevie vysvetliť, čím vzniká nevedomosť detí o zvieratách a produktoch, či ide o zanedbávanie zo strany rodičov a nedostatok času.dodal.Farma pod Vtáčnikom sa môže pochváliť momentálne najlepšou bryndzou na Slovensku, ocenenie získala na Agrokomplexe. Okrem bryndze vyrábajú farmári zrejúce ovčie a kravské syry, čo nie je pre Slovensko typické.Na farme chovajú ovce francúzskeho plemena lacaune, doja ich tam približne 200 a s mladými jahňatami a jarkami je tam cez 350 oviec. Chovajú tam aj kravy slovenského plemena strakaté, border kólie, ktoré im pomáhajú pri pasení, mačky a myši.