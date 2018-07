Karta zlacní vstup obyvateľov Trenčianskych Teplíc na Zelenú žabu

Pred desiatimi rokmi mesto Trenčianske Teplice spolu s podnikateľmi prišli s projektom Teplickej a Rezidenčnej karty. Prvá je určená pre návštevníkov a druhá pre obyvateľov Trenčianskych Teplíc.

Trenčianske Teplice 20. júla (TASR) – Polovičné vstupné pre obyvateľov Trenčianskych Teplíc na zrekonštruované kúpalisko Zelená žaba je výsledkom spolupráce samosprávy a vedenia kúpaliska. Obyvatelia kúpeľného mestečka sa za zľavnené vstupné dostanú na kúpalisko vďaka Rezidenčnej karte.



Ako informoval primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty, pred desiatimi rokmi mesto Trenčianske Teplice spolu s podnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu prišli so spoločným projektom Teplickej a Rezidenčnej karty. Prvá je určená pre návštevníkov a druhá pre obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Držiteľom Rezidenčnej karty sa stáva každý občan s trvalým pobytom v Trenčianskych Tepliciach. Rezidenčná karta slúži ako oprávnený doklad na čerpanie zľavy v jednotlivých prevádzkach, ktoré sa do tohto projektu zapojili.



Pri príležitosti desaťročného jubilea od spustenia projektu prichádza miestna samospráva spoločne s kúpaliskom Zelená žaba so zľavou z ceny vstupného na kúpalisko. Akcia bude platiť v pracovné dni počas celých letných prázdnin.



"Už dnes vďaka Rezidenčnej karte majú Tepličania zľavu zo vstupného na toto kúpalisko. Súčasnú ponuka vnímam ako výsledok dlhodobej a vzájomne prospešnej spolupráce samosprávy s investorom tohto výnimočného kúpaliska," uviedol primátor.



Mesto v minulosti podporovalo zámer investora opätovne zrekonštruovať chátrajúcu národnú kultúrnu pamiatku. Postavilo sa na stranu investora v spore s pamiatkarmi a spoluorganizovalo petíciu za rekonštrukciu areálu kúpaliska, ktoré chátralo 15 rokov.