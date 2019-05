Komárnianski kriminalisti zaistili pri kontrole kasína drogy

Všetky zaistené predmety mala jedna z dvoch zadržaných podozrivých osôb v pravom vrecku vesty.

Komárno 23. mája (TASR) – Policajti z Komárna pri akcii v jednom z kasín zaistili drogy. Pri kontrole našli u zadržaného muža tri igelitové vrecká s kryštalickou látkou svetloružovej farby, dve zatavené injekčné striekačky s podobným obsahom a jednu alobalovú skladačku so sušenou rastlinnou látkou zelenkastej farby.



Všetky zaistené predmety mala jedna z dvoch zadržaných podozrivých osôb v pravom vrecku vesty. „Muž po výsluchu, pri ktorom sa priznal, že drogy kúpil za 520 eur od neznámej osoby, putoval do policajnej cely. Jeho kamaráta sme po vykonaných úkonoch prepustili na slobodu,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony. Všetok zaistený materiál putuje do Kriminalistického a expertízneho ústavu na vykonanie znaleckého skúmania.