Komentár A. Černého: Vláda na tenkej niti

Prvý týždeň Borisa Johnsona vo funkcii premiéra skončil doplňovacími voľbami vo Walese, ktoré pristrihli už tak krátku vládnu väčšinu na minimum. Najväčšiu radosť z výsledku týchto volieb by mali mať liberálni demokrati a s nimi odporcovia brexitu, ktorí v dvoch volebných obvodoch, na rozdiel od minulosti, úspešne spojili sily.

Vyhliadka na to, že by podobne uspeli aj v prípadných celonárodných predčasných voľbách nie je vôbec zaručená.



Isté však je, že vládna väčšina konzervatívcov, opierajúcich sa v Dolnej snemovni o desiatku severoírskych unionistických poslancov, sa teraz scvrkla na jeden jediný hlas. B. Johnson si po prvom týždni vo funkcii premiéra musí uvedomovať, že jedna vec je jeho sľub vyviesť Spojené kráľovstvo z Európskej únie najneskôr do 31. októbra tohto roku, ktorý mu zaistil vodcovskú pozíciu medzi toryovcami a teda aj predsedníctvo vo vláde. A druhá vec je tento sľub plniť bez podpory väčšiny poslancov, na čom opakovane stroskotala T. Mayová.



Celá spleť variantov smerujúcich k poslednému októbrovému dňu by sa dala zjednodušiť výberom medzi brexitom s dohodou alebo bez dohody. Pre domáci politický život bude však v oboch prípadoch podstatnejšie, či sa premiér pri svojom postupe bude môcť oprieť o podporu parlamentu alebo nie. Posledne menovanú možnosť B. Johnson výslovne ani nepotvrdil ani neodmietol, čo možno pripočítať ku zvyku politikov nezatvárať si do budúcnosti žiadne dvere. V Spojenom kráľovstve by sa však pre takýto variant hľadal precedens niekoľko storočí dozadu a neboli to vtedy veľmi veselé časy.



B. Johnsonovi sa nedá uprieť jedno: počas svojho vzostupu dokázal poprieť či obísť svoje predchádzajúce názory toľkokrát, že je ťažké vôbec vytušiť, či to, čo tvrdí dnes, bude platiť aj naďalej. Ba čo viac, je to jeden zo základov jeho úspechu. Preto je tiež nemožné odhadnúť, či jeho teraz vysoko zdvihnutá zástava brexitu bez dohody má zapôsobiť ako páka, ktorá ostatných členov Európskej únie prinúti k ústupkom, ktoré nedokázala vyjednať T. Mayová alebo či je k brexitu bez dohody už vopred odhodlaný. Druhý variant by poškodil všetkých zúčastnených, preto sa nedá prípadný nový kompromis a priori vylúčiť. Pod jednou podmienkou – že britský premiér položí na stôl v Bruseli nejaký nový konkrétny plán, ktorý bude mať zaručenú podporu parlamentnej väčšiny.



A je tu ešte jedna dôležitá okolnosť a jedna možnosť. Po prvé, množiace sa správy o tom, ako vláda v Londýne zvyšuje položky v rozpočte, z ktorých majú byť financované prípravy k odchodu bez dohody. Po druhé, že celá terajšia kampaň B. Johnsona možno nemieri ani tak k brexitu, ako k predčasným voľbám.