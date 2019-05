KOMENTÁR J. HRABKA: Jednoducho Matovič

J. Hrabko komentuje rozhodnutie I. Matoviča odstúpiť z eurovolieb.

Šéf OĽaNO Igor Matovič napokon nebude kandidovať do Európskeho parlamentu. Rozhodol sa tak vraj zo strachu pred tým, aby ich na Slovensku nevyhrali fašisti či extrémisti. Čo je nielen z politického hľadiska vskutku zaujímavý prístup – politik odstupuje z volieb, aby ich nevyhral iný.



Samozrejme, jedným dychom k tomu treba dodať, že I. Matovič vyzval svojich priaznivcov, aby namiesto neho volili osobu, ktorú však nepostavil na kandidátnu listinu ani ako jednotku, ani ako dvojku, ale nižšie. Podľa I. Matoviča ho voliči majú voliť kvôli farbe pleti, ničomu inému, čo je taktiež pozoruhodný politický úkaz. Aj odkaz, ktorý znie: voľte ho, lebo nie je biely, to je jeho kvalifikácia. Slovensko totiž jeho zvolením za europoslanca podľa I. Matoviča všetkým ukáže a dokáže, že nie je také, aké v skutočnosti je.



Ak by nešlo o kandidáta z OĽaNO, bola by to pre dotknutú osobu urážka, ktorá by sa dala odčiniť iba okamžitým odstúpením z kandidátnej listiny a prerušením akýchkoľvek kontaktov s touto stranou – ako aj s I. Matovičom. Lenže to sa nestane, kandidát OĽaNO s podporou I. Matoviča sa kvôli farbe pleti neuráža, ale ju využíva. Napokon, neurobil tak ani počas pôsobenia OĽaNO v tichej koalícii so Smerom-SD, kedy si užíval výhody a pôžitky plynúce z pôsobenia splnomocnenca vlády. Lebo nebol biely.



Nehovoriac o tom, že I. Matovičovi sa nepodarilo presvedčiť ani len poslancov za OĽaNO, aby aspoň verejne nerozprávali o tom, že OĽaNO v eurovoľbách nebudú voliť. V čase, kedy ešte sám ohuroval voličov, že ak nezíska v eurovoľbách 50 tisíc prednostných hlasov, vzdá sa mandátu poslanca NR SR. Dnes z toho neplatí už nič – ani to, že kandiduje, ani to, že odstúpi, ani to, že niečomu zabráni a možno ani to, že bude v europarlamente ukazovať poslanca OĽaNO ako pajáca na špagáte.



Isto, nedá sa vôbec vylúčiť, že I. Matovič to mal takto naplánované a dohodnuté od začiatku, teda už pri zostavovaní kandidátky OĽaNO do eurovolieb. Ani to však na základnej veci nič nemení – a tou je, že I. Matovič sa stáva každým dňom viac a viac nedôveryhodným politikom. Iný byť už zrejme nemôže a zdá sa, že ani nevie alebo nechce.



Ešte pred takými dvomi rokmi ho bolo škoda, dnes sa však škodou stáva už sám.