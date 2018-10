KOMENTÁR J. HRABKA: Kočner

J. Hrabko komentuje najnovší vývoj v kauze vyšetrovania vraždy novinára J. Kuciaka a jeho partnerky M. Kušnírovej.

Informácia, že M. Kočner si objednal vraždu dvoch mladých ľudí bola síce skôr dementovaná ako potvrdená, ale – a celkom prirodzene – žije už vlastným životom. Iba pre úplnosť, v takom znení, v akom ju uverejnili niektoré médiá, ju dementoval nie advokát M. Kočnera, ale advokátka osoby, ktorá vraj takéto udanie vzniesla.

Správa vzbudila rozruch, najmä z toho dôvodu, že takúto osobu, bohatú, s výraznými politickými kontaktmi a konexiami v štátnej správe, pretŕčajúcu sa na televíznych obrazovkách, celebritu, ktorá si s hocikým tyká a môže si hocičo dovoliť, si mnohí želajú vidieť trčať na dlhé roky vo väzení. S povzdychom, že aspoň takýchto, keď to už politici nemôžu byť.



No. V prvom rade treba povedať, že takéto podozrenie z objednávky vraždy Mariánom Kočnerom nemožno vylúčiť. Každému sa môže stať, že sa mu mozgové závity začnú pretáčať naopak, výnimka neexistuje. Základnú ani inú logiku v tom netreba hľadať, jednoducho sa to stane. Inými slovami, každý vie, aké boli vzťahy medzi mladým novinárom a M. Kočnerom, ale z toho sa nedá usúdiť nič relevantné. Príkladom môže byť, že na jednej strane by sa predsa nikto normálny verejne niekomu nevyhrážal a potom si objednal jeho vraždu, pretože by vyšetrovatelia mali ísť automaticky po ňom. Na strane druhej platí, že pod lampou býva najväčšia tma a mohol to urobiť práve preto, lebo si každý myslí, že urobiť to, by bolo mimoriadne hlúpe. Lenže aj v takom prípade by vyšetrovatelia mali ísť automaticky po ňom.



Uniká, že podľa dostupných informácií ide zatiaľ o pravé, nefalšované slovenské JPP. Jedna pani povedala (mimochodom obvinená) inému pánovi (mimochodom obvinenému), že to tak bolo. Obvinený pán povedal vyšetrovateľom čo sa dopočul a vyšetrovatelia o tom informovali ďalej. Predstaviť si pritom, že M. Kočner kvôli peniazom vybaví čokoľvek, nie je naozaj ťažké, obzvlášť po kauze zmeniek, kvôli ktorým teraz býva v Leopoldove.



Iba fakty sú zatiaľ iné: keďže M. Kočner sedí v Leopoldove, nemôže zvolávať ani tlačové besedy ani iné verejné akcie, na ktorých by mohol rozprávať. Nemá slobodu pohybu, pobytu, ani slova, čiže jeho priama možnosť okamžite zasiahnuť do veci je znemožnená, čo zrejme vyhovuje každému okrem neho. Faktom je, že ide o osobu, ktorú pozná každý, kto sa pohybuje buď v politike alebo v biznise. Alebo v oboch zároveň. Čo znamená veľkú publicitu nielen v médiách, ale aj pohostinných zariadeniach všetkých cenových úrovní. Je tzv. veľkou rybou, nie nejakou gupkou. Takže huriavk okolo neho má nespornú výhodu aj v tom, že vyšetrovatelia môžu robiť svoju prácu nerušene ďalej, bez toho, aby im do nej samotný M. Kočner akokoľvek „kafral“ alebo ich priamo pri svojej obhajobe verejne spochybňoval.



Opätovne však treba zdôrazniť, že aj v krajne pod Tatrami má platiť padni komu padni a komu padne alebo nepadne, musí rozhodnúť súd. Ak má padnúť M. Kočnerovi, nech mu padne. Napokon, od objednania vraždy je hnusnejším činom už iba vraždu vykonať.