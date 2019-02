KOMENTÁR J. HRABKA: Po prvej voľbe

J. Hrabko komentuje voľbu ústavných sudcov.

Prvá voľba kandidátov na funkciu ústavných sudcov sa skončila, druhá začala. Vyhlásil ju predseda parlamentu Andrej Danko a podľa jeho rozhodnutia by sa mali kandidáti voliť na schôdzi, ktorá sa začne koncom marca. Kedy presne, sa však ešte iba uvidí.



Keďže parlament v prvom kole nezvolil žiadneho kandidáta, na Ústavnom súde zostávajú pôsobiť iba štyria sudcovia. Na to, aby mohol byť funkčný aspoň jeden senát, je potrebné upraviť rozvrh práce na súde a vtesnať ich do neho. Podľa súčasného rozvrhu totiž pôsobia v rozdielnych senátoch. Taká je úloha končiacich sudcov Ústavného súdu a zrejme aj ich rozlúčkového rozhodnutia.



Po prvom kole – hoci čo sa týka zvolenia kandidátov neúspešnom – však má úlohu aj prezident republiky Andrej Kiska. Je si nej očividne vedomý, keďže po hlasovaní poslancov riekol: „Ja osobne navštívim budúci týždeň ústavný súd v Košiciach, kde oznámim svoj ďalší postup, ako zabezpečiť aspoň jeho provizórne fungovanie.“



Ústavnou povinnosťou prezidenta republiky je totiž po odchode funkcionárov Ústavného súdu – predsedu a podpredsedu – vymenovať nových. Je povinný tak urobiť zo stávajúcich štyroch sudcov, keďže Ústavný súd bez funkcionárov nemôže v súlade s Ústavou fungovať. Rozhodovanie bude mať možno ťažké, ale aj také patria k jeho funkcii. Nie je totiž vôbec jednoduché rozlíšiť, ktorí dvaja zo štyroch sudcov sú najschopnejší zo schopných vybavovať viac-menej administratívne náležitosti súdu, ale tiež ho reprezentovať. Aj preto, lebo všetci sudcovia, ktorí na súde zostávajú boli vymenovaní do funkcie Andrejom Kiskom a ako sám opakovane a dlhodobo tvrdí – vždy mu išlo o to, aby na súde pôsobili iba takí sudcovia, ktorí spĺňajú odborné a morálne kritériá. Takže nie je to až taká ľahká úloha vybrať si teraz medzi J. Baricovou, J. Laššákovou, M. Durišom a M. Mamojkom, ako sa môže na prvý pohľad zdať.



Čím skôr tak budúci týždeň prezident Andrej Kiska urobí, tým lepšie. Ústavný súd je ochromený, nemôže rozhodovať v pléne a bude môcť iba v jednom senáte, takže zdržiavať vymenovanie jeho funkcionárov by nebolo rovnako v súlade s Ústavou, ako nebolo ani jeho zmrzačenie v parlamente.