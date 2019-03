KOMENTÁR J. HRABKA: Repete. Aj prezidenta?

Juraj Hrabko komentuje voľbu ústavných sudcov.

Čas na podanie prihlášok druhej voľby uchádzačov o funkciu ústavného sudcu vypršal, možno hodnotiť. Nateraz nie uchádzačov, to je najskôr práca ústavnoprávneho výboru a po ňom aj všetkých ostatných poslancov parlamentu, ale hlavne vecného a politického ovzdušia, ktoré prináša.



Menoslov uchádzačov totiž prináša aj isté napätie, či bude parlament ochotný a schopný z nich vybrať plný počet, teda 18 kandidátov. Viacero uchádzačov, ktorí sa prihlásili do prvej voľby, odmietlo kandidatúru vo voľbe druhej, z čoho možno vyvodiť aj to, že čakajú na vyhlásenie tretej voľby. To platí najmä v prípade uchádzačov, ktorí majú očividnú politickú podporu vládnej koalície, ktorá sa iba nemohla zo všeobecne známych dôvodov v prvej voľbe prejaviť. K uvedenému veľa napovie už to, či sa prezident A. Kiska rozhodne v parlamente opätovne z dôvodu voľby kandidátov vystúpiť. Alebo už nie.



Z vecnej stránky platí, že tak, ako je ústavnou povinnosťou parlamentu zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta ústavných sudcov, rovnako je ústavnou povinnosťou prezidenta republiky zabezpečiť riadny chod Ústavného súdu, hoci aj so štyrmi sudcami. Keďže A. Kiska dodnes nevymenoval predsedu súdu, možno povedať, že rovnako ako parlament v prvej voľbe, si ani prezident ústavnú povinnosť nesplnil.



To, či vymenoval aspoň podpredsedu súdu, nevedno, to je zrejme tajné. Nedávna správa prezidenta z paláca iba hlási: „Od 1. marca preberie šéfovanie pani Baricová a počkám na novú voľbu NR, a som presvedčený, že zvolia nových kandidátov, z ktorých budem môcť vybrať ústavných sudcov. Budem pripravený čím skôr vybrať aj nového predsedu ÚS.“



Z uvedeného vyplýva, že prezident mohol vymenovať podpredsedníčku Ústavného súdu, keďže sa hotuje vymenovať už len „nového predsedu.“ O jej vymenovaní však oficiálne neinformoval, hoci občania majú právo vedieť, kto je a kto nie je funkcionárom Ústavného súdu. Aj preto, lebo je tu hlavne pre nich a nielen pre prezidenta, poslancov a ďalších ústavných činiteľov.



Ak totiž prezident J. Baricovú do funkcie podpredsedníčky Ústavného súdu nevymenoval, v takom prípade J. Baricová nielen nemôže, nesmie, ale má aj zakázané túto funkciu vykonávať. Od 1. marca totiž platia aj nové ustanovenia zákona o Ústavnom súde, ktoré hovoria o jeho funkcionároch. Medzi nimi aj to, že ak nie sú vymenovaní predseda a podpredseda súdu, „neodkladné úlohy predsedu ústavného súdu vykoná ten zo služobne najstarších sudcov ústavného súdu, ktorý je vekom najstarší.“ A takým nie je J. Baricová, ale M. Mamojka.



Zákon zároveň umožňuje podpredsedovi súdu dočasne vykonávať právomoci predsedu, ak predseda ústavného súdu nie je vymenovaný: podpredseda ústavného súdu koná v takom prípade vo funkcii „podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky dočasne vykonávajúci právomoci predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky“, inak koná vo funkcii „podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky“.



Keď A. Kiska tvrdí, že „dôvera ľudí v spravodlivosť je na Slovensku stále žalostne a alarmujúco nízka,“ potom k tomu prispieva aj svojim (ne)rozhodovaním a (ne)informovaním spoločnosti. Keď vyzýva v súvislosti s Ústavným súdom poslancov parlamentu na „zodpovednosť, aby pochopili, čo ich konanie, respektíve nekonanie spôsobuje,“ potom to isté platí aj na jeho konanie, respektíve nekonanie.



Pred druhou voľbou kandidátov na ústavných sudcov majú občania, ale aj poslanci, ktorí ich budú voliť, jednoducho právo vedieť, či Ústavný súd má alebo nemá podpredsedu. A prezident A. Kiska by im to mal zreteľne a nahlas povedať, nie tajiť.