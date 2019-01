KOMENTÁR J. HRABKA: Breksicht

Nájsť reálne východisko v takejto situácii bude politickým zázrakom.

Bratislava 16. januára (TERAZ.SK) - Tvár brexitu po hlasovaní v britskom parlamente sa nečakane zošklivila. Nejde o to, že premiérka Mayová v ňom prehrala bitku, pretože to bolo očakávané. Napokon, hlasovanie o dohode na rozluke s Európskou úniou už preto raz aj odložila. Ide o to, že po hlasovaní sa ocitla priamo na kolenách, keďže rozdiel medzi „za“ a „proti“ dohode bol vskutku obrovský. Spojiť rivalov – tých, ktorí žiadajú tvrdý brexit a tých, ktorí sú proti odchode z Únie – sa T.Mayovej v tejto historickej chvíli naozaj podarilo.



A to na tvári brexitu pribudne v stredu večer ešte jedna vyrážka – po očakávanom hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery T. Mayovej, pri ktorej existuje reálny predpoklad, že nebude úspešné. Ani v takom prípade sa však situácia s brexitom nerozuzlí, skôr naopak. Avšak paradoxne, bol by to zrejme lepší scenár, ako keby bolo hlasovanie úspešné a premiérka Mayová by sa stala minulosťou. To by totiž nastal celkom iný politický frmol.



Nájsť reálne východisko v takejto situácii bude politickým zázrakom. Tie sa občas sa stanú, lenže v tomto prípade by sa museli stať hneď tri – nielen vo Veľkej Británii, ale aj v Európskej únii a tiež v tzv. írskej poistke, ktorá je očividne najcitlivejším miestom dohody. Nedá sa však vylúčiť, že ak by nebolo jej, nenašiel by sa aj iný.



Keďže teoretických možností je v tejto chvíli viac ako dosť, nezostáva nič iné ako byť trpezlivý. Teda počkať najskôr na výsledok hlasovania o vyslovení nedôvery T. Mayovej a potom do najbližšieho pondelka, kedy má parlamentu predložiť plán B. Potom sa uvidí, či sa šírka možností nejako zúži alebo ešte viac rozšíri.



Situácia je okrem iného – vrátane spôsobov robenia politiky – zaujímavá hlavne preto, lebo hoci sa to všetkým nezdá, predsa len sme svedkami skutočne dejinnej udalosti. So značným presahom do budúcnosti „našej“ Únie. A ako to už pri takejto príležitosti býva, niekomu v nej ide o veľa, inému o moc a ďalšiemu o všetko.



Aj preto je tvár brexitu doteraz neveľmi pekná.