KOMENTÁR J.HRABKA: Volebný zvonček

J. Hrabko komentuje nadchádzajúce komunálne voľby.

Už iba doslova pár hodín chýba do otvorenia volebných miestností, v ktorých sa bude rozhodovať, kto bude spravovať mestá a obce v ďalšom volebnom období.



Hoci komunálne voľby patria k tým, ku ktorým chodia voliči vo väčšom počte, ich účasť aj tak už dávno nepresiahla 50 percent. Tento rok sa však situácia môže zvrtnúť, nevedno len, či v prospech vyššej alebo nižšej účasti. Aktuálne politické ovzdušie navráva, že by mohla byť vyššia, pretože mimovládne strany sa silno aktivizujú a celoslovenské problémy sa tak možno odrazia nielen na účasti vo voľbách, ale aj na výsledkoch volieb, o čo im aj primárne ide. Na druhej strane, tento politický výtlak nemusí byť vysoký a voliči budú radšej riešiť „domáce“ problémy, o ktoré zase ide primárne im.



Voľby do orgánov samosprávy obcí majú niekoľko osobitostí, akými je napríklad opakovanie volieb, pokiaľ nie sú obsadené všetky kreslá, ktoré obsadené majú byť. Napríklad v tomto volebnom období, teda v rokoch 2014-2018, sa doplňujúce voľby uskutočnili bezmála 10 krát. Po komunálnych voľbách má tiež najviac práce aj Ústavný súd, ktorý má kompetenciu sa zaoberať sťažnosťami na ich výsledky. Po predchádzajúcich voľbách riešil takmer sto podaných žiadostí. Pre Ústavný súd je to možno väčšie číslo, ale v porovnaní s celkovým počtom miest a obcí, v ktorých sa voľby konali, je to naozaj nič. Akoby ani nebolo.



Inou osobitosťou sú uznesenia Štátnej volebnej komisie, medzi ktorými možno nájsť aj viacero politicky mimoriadne zaujímavých. Aj keď sa jedno z nich vymyká komunálnym voľbám, patrí sa ho registrovať už dnes: ide o uznesenie, ktorým komisia zaevidovala stranu Kotleba-ĽSNS ako tretiu stranu „pre voľby prezidenta SR v roku 2019.“



Tak či onak: nastal čas, kedy v súvislosti s komunálnymi voľbami voliči už prestávajú obdivovať prácu fotografov na tvárach kandidátov, ktoré boli na rôznych pútačoch, letákoch, či stránkach novín. Nastal čas, kedy sa prestali množiť aj sľuby kandidátov, ako dokážu urobiť zázraky na počkanie a nemožné do troch dní, pričom ich vraj stačí do funkcií iba zvoliť.



Aj to však patrí k voľbám a slobodné voľby zostávajú stále sviatkom demokracie. Aj preto, lebo na Slovensku vždy neboli a vždy byť ani nemusia. Platia pritom hlavne dve axiómy: jednou je, že spravovať mestá a obce budú iba takí politici, ktorých si voliči zvolia. Ďalšou, že aj keď si ich nezvolia osobne sami, zvolia ich voliči iní. Aj za nich.



Povedané jednou vetou – ísť voliť, sa oplatí.