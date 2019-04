Komentár Libora Dvořáka: Zelenskyj

Komentár uverejňujeme so súhlasom Českého rozhlasu Plus.

To, čo sa zdalo byť na začiatku roka iba nesplniteľným snom známeho a populárneho ukrajinského televízneho komika, sa v tamojších prezidentských voľbách stalo skutočnosťou. Šiestym prezidentom nezávislej Ukrajiny sa stal Volodymyr Zelenskyj. Aké sú príčiny drvivej porážky súčasného prezidenta Petra Porošenka a čo čaká krajinu za vlády jeho premožiteľa?



Hlavný hrdina populárneho televízneho seriálu Sluha ľudu, učiteľ dejepisu Holoboroďko alebo Holobrádok, sa raz naštve tak, že sa rozhodne vystriedať v úrade práve fungujúceho prezidenta – a ono sa to naozaj podarí. Seriál je však len televízna fikcia, zatiaľ čo jeho herecký protagonista Volodymyr Zelenskyj vstupuje v týchto dňoch reálne do politiky. To, čo vyzeralo ako silvestrovský žart, teda oznámenie Zelenského prezidentskej kandidatúry práve posledný deň minulého roka, sa skrátka po necelých štyroch mesiacoch bezvýhradne naplnilo.



Aké sú dôvody tejto zatiaľ skoro neuveriteľnej premeny? Tým základným je nepochybne únava voličov z beznádejne rovnakej politickej garnitúry, ktorá najvyššie poschodia ukrajinskej politiky podľa princípu „škatule, škatule, hýbte sa“ ovláda už takmer tri desiatky rokov.





Nová tvár

Ďalším dôvodom je isto okolnosť, že hoci Ukrajina v posledných 15. rokoch zažila už dva mohutné všeľudové vzmachy, teda oranžovú revolúciu v roku 2004 a Euromajdan z prelomu rokov 2013-2014, radovému Ukrajincovi to žiadne naozaj prelomové zmeny v každodennom živote a hlavne v životnej úrovni, neprinieslo. Naopak – po zmienených revoltách, do ktorých občania vkladali veľké nádeje, sa žiadny veľký pokrok nedostavil a samotný politický proces skôr znovu a znovu odumieral. A v takých okamžikoch elektorát v každej krajine reaguje rovnako – dožaduje sa nových tvárí.



Tá Zelenského je nepochybne veľmi sympatická, ale zatiaľ nevedno, čo sa za ňou ukrýva. Nejde pritom o to, či sa v jeho predvolebnej kampani presadili ruské peniaze, či je iba bábkou v rukách oligarchu Ihora Kolomojského, či ide iba o ďalšieho z dnes celosvetovo toľko frekventovaných populistov – to všetko ukážu nasledujúce týždne a mesiace. Oveľa podstatnejšie je, či je v jeho silách to, čo národu od začiatku sľuboval: zatočiť s korupciou, zastaviť paľbu v Donbase, reformovať Minský proces či priamo rokovať s Ruskom alebo prezidentom Putinom a nevzdať sa pritom ani jediného ukrajinského požiadavku, vzneseného voči Ruskej federácii.



Mimochodom, hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov už oznámil, že Vladimír Putin je ochotný so Zelenským hovoriť. Zároveň však ako obvykle pripomenul, že Rusko nie je účastníkom konfliktu v Donbase a k tomu požadoval, aby Kyjev pristúpil na rokovania priamo so separatistami. Volodymyr Zelenskyj to v každom prípade nebude mať ľahké.