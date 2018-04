KOMENTÁR ONDŘEJA KONRÁDA: Prezidentova hračka

Komentár uverejňujeme so súhlasom Českého rozhlasu Plus.

Česká verejnosť si na situáciu pol roka po voľbách už dosť zvykla a od rôznych rokovaní na tému zostavenia vlády si veľa nesľubuje. Čoho by sa tiež mohla dočkať po pondelkovej večernej schôdzke predákov hnutia ANO a ČSSD, keď tí druhí na ňu išli so slovami, že vlastne sami nič nečakajú?



Iba odôvodnenie Andreja Babiša, prečo sa k už raz skrachovanému projektu dvojkoalície s podporou KSČM, vôbec vrátiť. Potom, čo si skončenie rozhovorov o vláde nechali najvyšší sociálni demokrati Jan Hamáček a Jiří Zimola posvätiť zjazdom. Hoci ten pripúšťal, aby sa dvere k vládnej budove nechali trochu pootvorené.



Pre prípad, že Andrej Babiš by prejavil ešte väčšiu ústretovosť. A bol ochotný niečo prihodiť. Možno nejaké ministerstvo nad pôvodne ponúkaných päť. Zvlášť to, o ktoré sa obidva subjekty preťahovali a na ktorom sa zrejme dohoda pred dvomi týždňami zasekla – totiž ministerstvo vnútra. Čo súvisí s Babišovým problémom trestného stíhania a bohvie s čím ďalším, pre zmenu sociálno-demokratickým.





Dočasná tajuplnosť

A práve o takýchto veciach sa v pondelok, samozrejme, hovorilo a lídri ČSSD to tiež očakávali. Ako inak, nemohlo ísť iba o úsmevy nad kávou a zdvorilostnú konverzáciu. Avšak až v piatok, na rokovaní predsedníctva, ČSSD Babišovu ponuku buď prijme alebo odmietne.



O čo ale konkrétne ide, Hamáček zatiaľ tají a dokonca nechcel ani prezradiť, aký má z debaty pocit. Aby si nikto nič nedomýšľal. Hnutie ANO pritom tlačovú konferenciu zrušilo a tak sa prinajmenšom nad nocou z pondelka na utorok rozprestrela tajuplnosť, ktorá ale nemusí dlho trvať. Keď Hamáček podá informáciu širšiemu okruhu spolustraníkov, takmer určite niečo na verejnosť presiakne. Ako vraví komisár Ledvina z filmu Adela ešte nevečerala: „To vedia, tu sa všetko rozkecá.“





Prezidentova hračka

Pokiaľ však budú podmienky ANO pre sociálnych demokratov akceptovateľné, potom by veci mohli nabrať predsa len rýchlejšie tempo, pretože obidve strany v zásade programy zladili už v predchádzajúcich týždňoch. A aj keď potrebujú k získaniu dôvery trebárs aj hlasy KSČM a tá bude mať tiež nejaké podmienky, ťažko si predstaviť, že komunisti by sa vzdali historickej možnosti byť tak blízko výkonnej moci.



A keď sa teda všetci vzájomne dohodnú, stále ešte nie je potrebné očakávať nejakú veľkú rýchlosť. Prezident musí Babiša alebo jeho nejakého formálneho zástupcu najskôr vymenovať do funkcie premiéra, pričom bude mať možno aj vlastné predstavy o personálnom zložení vlády.



A konečne – ak by vznikla vláda s riadnou dôverou, Miloš Zeman by už na ňu do značnej miery stratil vplyv. A to by mu bolo isto ľúto.