KOMENTÁR RICHARDA SEEMANNA: Merkelová a moc

Komentár uverejňujeme so súhlasom Českého rozhlasu Plus.

Podpisom 177 stranovej zmluvy o veľkej koalícii sa skončila takmer polročná nemecká vládna kríza. Zmluvu podpísali predsedovia kresťanských demokratov CDU Angela Merkelová, bavorských socialistov Horst Seehofer a za sociálnych demokratov úradujúci šéf strany Olaf Scholz.



Ceremónie za prítomnosti predstaviteľov opozičných strán a novinárov sa zúčastnili aj generálni tajomníci troch strán veľkej koalície. Tým sa otvorila cesta k stredajšiemu rokovaniu Bundestagu, kde sa uskutoční štvrtá voľba Angely Merkelovej do funkcie nemeckej kancelárky, kde predstaví členov svojho kabinetu, ktorí zložia prísahu.

Merkelovú do tejto funkcie podľa ústavy navrhol spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Vzhľadom k absolútnej prevahe kresťanských unionistov a sociálnych demokratov v zákonodarnom zbore, je ustanovenie vlády slávnostnou formalitou.



Merkelovej sa podarilo zostaviť vládu po šiestich mesiacoch potom, čo sa koncom týždňa 45 členný vrcholný orgán sociálnych demokratov dohodol na obsadení šiestich vládnych kresiel. Unionistické strany mali deväť svojich predstaviteľov už predtým dohodnutých.





Nové mená vo vláde

Historicky najdlhšie rokovanie v dejinách Spolkovej republiky sa natiahlo vďaka tomu, že sa kresťanským stranám nepodarilo v prvej fáze vytvoriť koalíciu so Zelenými a liberálmi, tzv. jamajskú koalíciu.



Potom nastali komplikované rokovania so sociálnymi demokratmi, ktorí po vnútrostraníckych turbulenciách, kedy odstúpil ich šéf Martin Schulz a bol nahradený Andreau Nahlesovou, prenechali rozhodnutie členskej základni. Presvedčivá väčšina členov si vyžiadala pokračovanie spolupráce s kresťanskými stranami.



Nová koaličná vláda bola podstatne omladená, jej vekový priemer padol o osem rokov a je 51 rokov. K podstatným zmenám prišlo v obsadení jednotlivých ministerstiev, kedy sa CDU vzdala jedného z najdôležitejších rezortov, rezortu financií v prospech sociálnych demokratov a ministerstvo vnútra odovzdala do rúk CSU.

Z vlády odchádzajú aj niektorí najznámejší ministri, ako šéf rezortu zahraničia Sigmar Gabriel alebo vnútra Thomas de Maizére a na ich miesta prichádzajú neznámi politici ako Anja Karliczeková alebo Franziska Giffeyová. Tá spolu s Merkelovou ako jediné z vlády pochádzajú z východných spolkových krajín.



Médiá aj opoziční politici túto situáciu hodnotia rôzne. Ešte pred uvedením vlády kritizujú predovšetkým súčasnú imigračnú politiku.