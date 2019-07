Lajčák: Výsledky volieb na Ukrajine potvrdili silný mandát Zelenského

Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Club bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Bratislava 22. júla (TASR) - Výsledky parlamentných volieb na Ukrajine potvrdili mandát prezidenta Volodymyra Zelenského a umožnia mu vykonávať jeho volebný program. Povedal to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.



"Výsledky parlamentných volieb potvrdili silný mandát prezidenta Zelenského a sú dobrým výsledkom z hľadiska toho, že parlamentná väčšina bude tvorená prezidentovými ľuďmi," povedal Lajčák v relácii Pavla Demeša CD Klub v spravodajskej televízii Tablet.TV. Minister dodal, že prezident Zelenskyj bude môcť na základe týchto výsledkov vykonávať svoj volebný program.







Lajčák v tejto súvislosti pripomenul, že predošlý parlament prezidentovi spôsoboval problémy, napríklad pri odvolávaní a vymenovávaní ministrov a generálneho prokurátora.



Lajčák Ukrajinu navštívil v januári ako prvú krajinu v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a takisto aj v júni po zvolení prezidenta Zelenského.



"Je vidieť, že ľudia na Ukrajine sú unavení vojnou a prezident Zelenský vyhral v prezidentských voľbách na základe toho, že sľúbil dve veci: že ukončí vojnu a bude bojovať proti korupcii," uviedol Lajčák.



"Z môjho stretnutia s ním som videl, že to myslí vážne a že naozaj chce urobiť konkrétne opatrenia k tomu, aby sa mu podarilo jedno aj druhé," povedal. OBSE je podľa Lajčákových slov potrebná pri snahách ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine, "pretože žiadna iná medzinárodná organizácia nie je taká prítomná, s takým silným mandátom na Ukrajine ako práve OBSE".



Lajčák pripomenul, že po svojej prvej návšteve Ukrajiny pripravil so svojimi spolupracovníkmi deväť konkrétnych opatrení na zvýšenie dôvery a na zlepšenie života ľudí, s ktorými sa podľa jeho slov stotožnil aj prezident Zelenskyj.



Prvým bodom z deviatich je rekonštrukcia zbombardovaného mosta v meste Stanycia Luhanska. Na rekonštrukciu podľa Lajčáka existujú plány, projekty i rozpočet, len chýbala politická vôľa.



"Teraz politická vôľa je a v najbližších dňoch by tento most mohol byť zrekonštruovaný," povedal Lajčák, ktorý by úspešnú rekonštrukciu vnímal ako "víťazstvo alebo veľmi dobrý výsledok nášho predsedníctva", ale aj niečo, čo by pomohlo ľuďom, ktorí cez most každodenne prechádzajú.