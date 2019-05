Laura Dahlmeierová v 25 rokoch ukončila kariéru

Počas kariéry sa nemecká biatlonistka predstavila na dvoch zimných olympijských hrách - v Soči 2014 a vlani v Pjongčangu. V Kórejskej republike získala dve zlaté a bronzovú medailu.

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová ukončila aktívnu kariéru vo veku iba 25 rokov. Pretekárke komplikovali život časté zdravotné problémy. Počas krátkej kariéry však dosiahla prakticky všetko, od celkového triumfu vo Svetovom pohári až po olympijské zlato.



"Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale cítila som, že prišiel správny čas. Po náročnej sezóne plnej vrcholov a pádov som si uvedomila, že už nemám motiváciu. Biatlonu som venovala celý život, dosiahla som skvelé veci. Ďakujem všetkým za podporu, bez ktorej by to nešlo. Tam, kde jedno končí, začína niečo nové," uviedla Dahlmeierová na svojom instagrame.



Počas kariéry sa predstavila na dvoch zimných olympijských hrách - v Soči 2014 a vlani v Pjongčangu. V Kórejskej republike získala dve zlaté a bronzovú medailu. Z MS si má v zbierke dovedna pätnásť medailí (7 - 3 - 5) a v ročníku 2016/2017 obsadila celkové prvenstvo vo Svetovom pohári, celkovo v ňom absolvovala šesť sezón, 83 individuálnych pretekov s 21 víťazstvami a 45 pódiovými umiestneniami.