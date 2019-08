Lekár: Kúpanie môže nositeľov kontaktných šošoviek pripraviť o zrak

Pri kúpaní sa améby môžu podľa neho s vodou dostať do oka pod šošovku, kde sa rozmnožujú a parazitujú, čo môže spôsobiť veľmi vážne zápaly rohoviek.

Martin 10. augusta (TASR) - Voda a plávanie v bazénoch na kúpaliskách či v jazerách k letu neodmysliteľne patrí. Letné kúpanie však okrem príjemného osvieženia prináša aj rôzne nástrahy, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Upozornil na to prednosta Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin Peter Žiak.



Medzi najohrozenejšiu skupinu patria nositelia kontaktných šošoviek. Práve im hrozí najväčšie riziko, že si z vody okrem osvieženia odnesú aj niečo iné. "Vo vodách žijú améby - meňavky. Našli by sme ich v prírodných jazerách, ale vyskytujú sa aj v nesprávne udržiavaných bazénoch či vírivkách. Améby preferujú najmä plytké stojaté vodné plochy, čím je voda teplejšia, tým viac améb v nej žije. Za normálnych okolností človeku neškodia, pre nositeľov kontaktných šošoviek však predstavujú riziko," načrtol Žiak.



Pri kúpaní sa améby môžu podľa neho s vodou dostať do oka pod šošovku, kde sa rozmnožujú a parazitujú, čo môže spôsobiť veľmi vážne zápaly rohoviek. "Pacient môže dostať ťažký zápal vnútra oka, po ktorom môže dokonca prísť o zrak. Bohužiaľ, takéto prípady vôbec nie sú ojedinelé, ja sám som videl minimálne päť pacientov, z ktorých po ťažkom zápale dopadol relatívne dobre len jeden. V USA príde takto o zrak ročne až 150 ľudí, v našich končinách je takýchto prípadov popísaných niekoľko desiatok," priblížil.



Liečba, ako podotkol lekár, je veľmi problematická, pretože očné kvapky, ktoré na tento typ zápalu zaberajú, sa v Európe bežne kúpiť nedajú. "Améby sú veľmi odolné, antibiotiká na ne nezaberajú. Najlepšou prevenciou je pri kúpaní kontaktné šošovky nepoužívať, alebo nosiť jednorazové, ktoré sa hneď po kúpaní vyberú z očí a vyhodia. Nestačí si ich len vybrať, vyčistiť v roztoku a opäť nasadiť, pretože améba už môže byť na šošovke prichytená," vysvetlil. Akantamébový zápal sa prejavuje červeným okom, ktoré je svetloplaché, typickým prejavom je veľká bolesť v ňom. Pokiaľ sa zápal rozvíja ďalej, tak sa na rohovke objaví biely fľak, ktorý sa ďalej rozširuje a niekedy môže mať tvar prstenca. Skoré vyhľadanie lekárskej pomoci je preto veľmi dôležité.