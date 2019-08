Lesy SR v bratislavskej Vydrici neťažia, iba spracúvajú kalamitu

Z celkového množstva bolo už 200 metrov kubických stromov odstránených. Práce budú prebiehať do konca augusta.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky začal v bratislavskej lokalite Vydrica so spracúvaním približne 350 metrov kubických stromov, ktoré sú napadnuté podkôrnym hmyzom. Nejde o ťažbu, ale o zásah nutný na ochranu zdravého lesa, uviedol v piatok podnik. Lesníci odmietli obvinenia niektorých médií a ľudí na sociálnej sieti, podľa ktorých poškodzujú biotopy bratislavských lesov.



"V lokalite Vydrica pri Bratislave prebieha riadne ohlásené spracovanie podkôrnikovej kalamity," vysvetlil podnik v tlačovej správe. Z celkového množstva bolo už 200 metrov kubických stromov odstránených. Práce budú prebiehať do konca augusta. "Odstránenie stromov, ktoré boli napadnuté podkôrnym hmyzom, je veľmi dôležité. Z napadnutých stromov totiž budú vylietať nové generácie hmyzu na ďalšie zdravé stromy. Včasným spracovaním zachránime zdravé stromy. Takýto postup je upravený v zákone o lesoch," pripomenul hovorca podniku Pavel Machava.



Možnosťami hospodárenia v lesoch pri Bratislave, spravovaných štátnym podnikom, sa zaoberá pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, mesta Bratislava, Mestských lesov Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja a OZ Naše Karpaty.



Podľa hovorcu na poslednom stretnutí pracovnej skupiny v máji tohto roka Lesy SR ostatných členov skupiny informovali, že nebudú realizovať úmyselnú ťažbu v lokalitách, ktoré sú pre rozvoj turizmu pre Bratislavčanov dôležité, a to na Devínskej Kobyle a Vydrici. Zároveň však oznámili, že tam, kde to bude nevyhnutné, budú realizovať takzvanú náhodnú ťažbu, ktorá vzniká napríklad z dôvodu veternej alebo podkôrnikovej kalamity.