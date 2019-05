Ľudia, ktorí potrebujú viac magnézia – nájdete sa medzi nimi?

Foto: Magnerot

Bratislava 28. mája (OTS) - Ak nám chýba, telo reaguje. Viete, ktorí ľudia ho potrebujú viac?Dôvod je jasný. Keď čakáme malého potomka, naše telo potrebuje viac takmer všetkého. Stará sa totiž nielen o seba, ale aj o bábätko, ktoré nám rastie v brušku. Magnézium je jedným z dôležitých minerálov, ktorý pomáha správnemu vývinu dieťaťa. Hladina magnézia v súvislosti s tehotenstvom klesá v ženskom tele predovšetkým na začiatku tretieho trimestra. Je preto dôležité starať sa o správnu výživu.Nehovoríme len o vrcholových športovcoch, ktorí majú prístup ku kvalitnému trénerovi a často aj športovému lekárovi. V dnešnej dobe, našťastie, rastie záujem o intenzívny a aktívny šport aj medzi „bežnými“ ľuďmi. Beh, inline, vysokohorská turistika, bicykel. Keď sa nadchneme pre športovú aktivitu, čoskoro sa snažíme prekonávať svoje vlastné rekordy a posúvať hranice. To je dobre. No nemali by sme zabúdať, na potrebné doplnky, ktoré si naše telo pýta. Magnézium má blahodarný vplyv na svalovú kontrakciu a normálny rytmus srdca. Jeho nedostatok sa okrem iného môže prejavovať ako depresia, apatia, alebo svalová slabosť.Nie, nehovoríme o zaľúbených. Myslíme na ľudí, ktorých trápia choroby kardiovaskulárneho charakteru. Magnézium pomáha v súvislosti s koronálnou chorobou srdca a artériovou hypertenziou. Je samozrejmé, že správny a zdravý životný štýl je pre naše zdravie absolútnym základom, no popri zdravom životnom štýle a vyváženej strave je magnézium naozaj dobrý pomocník.Nie, so stresom - a zvlášť tým pracovným, by sme sa nemali zmieriť. Je to tichý zabijak našej doby, ktorý ničí nielen naše zdravie, ale často aj vzťahy, rodiny a priateľstvá. Bojovať proti stresu sa dá rozličnými spôsobmi: športom, relaxom alebo napríklad aj magnéziom. Magnézium totiž pomáha so znižovaním napätia, trasľavosti, tenznej bolesti hlavy a tiež v boji proti únavovému syndrómu.Po intenzívnom športovaní, následkom stuhnutého svalstva, starobou a únavou, v období tehotenstva alebo počas pravidelnej menštruácie – kŕče sú nepríjemným spoločníkom v spomínaných situáciách. Ako nám v takých prípadoch môže pomôcť magnézium? Pôsobí na tonus hladkých svalov a tak je nápomocné pri zmierňovaní všetkých vyššie spomenutých symptómoch.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Jej asi najväčšou výhodou je, že je prírodného, biologického pôvodu. Nachádza sa totiž v zelenine, alebo aj v kolostre a mlieku a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.