L. Parízek: Krajanská komunita SR v USA hovorí o novej etape vzťahov

Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone priebežne komunikuje so slovenskými profesionálmi žijúcimi v USA, aby ich zapojil do aktivít so Slovenskom.

Bratislava/New York 4. júna (TASR) - Slovenská delegácia vedená štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom sa stretla 2. júna 2018 v New Yorku s mladými Slovákmi, ktorí úspešne podnikajú v USA a aktívne budujú krajanskú platformu novej generácie. Na stretnutí predstavili svoje nápady, inovácie a riešenia úspešní podnikatelia v oblasti IT bezpečnosti, marketingu, smart cities riešení a virtuálnej reality.



Networkingové stretnutie v Bohemian National Hall zorganizoval zastupiteľský úrad SR vo Washingtone s krajanskou skupinou The Slovak Professionals in New York. Skupina vznikla v roku 2001, aktívne komunikuje a organizuje stretnutia s cieľom pomáhať členom s profesionálnou kariérou v USA získavaním nových kontaktov a zapájaním do spoločenského života. Stretnutia sa zúčastnila takmer stovka profesionálov, pričom cez sociálne siete boli spojené viac ako dve tisícky Slovákov žijúcich v New Yorku a okolí.



"Za ostatné desaťročia sme svedkami úspešných biznis príbehov Slovákov v zahraničí. Všetky svedčia o ich schopnosti, kreativite a sebadôvere," uviedol Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR. "Slovenskí podnikatelia prinášajú riešenia tretieho tisícročia, ktoré sa úspešne uplatnili na vysoko konkurenčnom americkom trhu. Je to dôkaz, že inovatívnosť sa už nespája iba s technológiami. Je o prístupe k životu a k práci – robiť každý deň veci lepšie, byť ohľaduplní k životnému prostrediu a rešpektovať osobnosti."



Z iniciatívy veľvyslanca SR v USA Petra Kmeca vznikla v roku 2016 aj Slovak American Business and Innovation Council (SABIC) – platforma súkromného a verejného sektora na podporu obchodných a investičných bilaterálnych aktivít a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku. Ďalšia nezisková organizácia so sídlom v USA, Slovak American Foundation dlhodobo podporuje výmenné vzdelávacie programy, inovácie, startupy a podnikanie v SR.