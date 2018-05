McCain vo svojich pamätiach podrobuje Trumpa ostrej kritike

McCain patrí už dva roky k najostrejším Trumpovým kritikom, a to aj napriek tomu, že sú obaja členmi Republikánskej strany.

Washington 4. mája (TASR) - Americký senátor John McCain vo svojich pamätiach kritizuje prezidenta USA Donalda Trumpa, že sa spreneveruje americkým hodnotám, keď chváli medzinárodných "tyranov", diskredituje médiá, ignoruje ľudské práva a znevažuje utečencov. McCainove pamäti sa na trhu objavia 22. mája.



Senátor v nich priznáva, že aj "vďaka" rakovine, s ktorou bojuje už niekoľko mesiacov, sú jeho slová slobodnejšie. "Toto je môj (šiesty a) posledný mandát v Senáte. Môžem vysloviť všetko, čo mám na srdci, bez obáv z dôsledkov," píše McCain. Vyjadruje sa aj k pokore, ktorá "je v súčasnosti v politike zriedkavá". "Ak by zmizla, naša spoločnosť by sa rozpadla," varuje.



McCain patrí už dva roky k najostrejším Trumpovým kritikom, a to aj napriek tomu, že sú obaja členmi Republikánskej strany. Kritické slová mu adresoval aj vo svojich pamätiach, keď napísal, že Trump "odmieta rozlíšiť konanie nášho štátu od konania despotických režimov". "Zdanie rozhodnosti alebo pseudorozhodnosti na spôsob televíznej šou sú preňho dôležitejšie ako naše hodnoty," píše McCain.



Pamäti vydávané pod názvom The Restless Wave pokrývajú obdobie po roku 2008, keď McCain neúspešne kandidoval proti demokratovi Barackovi Obamovi.



McCain má 81 rokov a od vlaňajška sa podrobuje liečbe agresívnej formy rakoviny - glioblastómu. Vo svojej knihe senátor priznáva, že nevie, "ako dlho budem s vami, možno päť rokov a možno odídem skôr, než si toto prečítate". Dodáva, že necíti ľútosť, "bola to pekná cesta. Zažil som veľké veci, bol som pri nádherných veciach, bojoval som vo vojne a podieľal sa na mieri".